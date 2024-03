Sport pede expulsão de sócios e cobra autoridades após ataque | A TARDE

Após ataque à delegação do Fortaleza em Recife, na última quarta-feira, 21, o Sport solicitou a exclusão de 34 sócios do clube e quer proibir torcedores com histórico de crimes em estádios e praças públicas de acessarem os jogos. O Leão da Ilha requereu à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco a relação de membros de torcidas organizadas com crimes cometidos dentro e fora dos estádios.

O clube ainda requereu a proibição de usos de vestimentas, adereços e faixas da "Torcida Jovem" nos estádios. A torcida é suspeita de ter membros envolvidos no ataque à delegação do Fortaleza, segundo Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do Sport.

Em 2020, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou o encerramento das atividades da Torcida Jovem, Inferno Coral e Fanáutico, "por episódios constantes de violência, vandalismo e brigas". O Sport então quer que essa decisão judicial seja cumprida pelo Ministério Público.

“Pedimos ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) que seja dada efetividade à decisão judicial de extinção das torcidas organizadas no estado. Elas foram extintas, mas abrem outros CNPJs com o mesmo endereço, cores... A gente vê que é uma tentativa de burlar decisão judicial”, afirmou Rodrigo Guedes.