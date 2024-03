Superação feminina: nadadora sai do Subúrbio para piscinas do mundo | A TARDE

A nadadora Celine Bispo é realmente uma história de dedicação e superação que merece ser conhecida neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quem vê esta mulher como uma das maiores promessas da natação, não imagina todo o suor que teve que transpirar para chegar ao mais alto nível. Cria da Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, ela começou a nadar desde cedo, com um ano e meio e, aos sete anos, já estava disputando competições.

Agora, com 18 anos, Celine já tem uma vasta galeria de troféus, além de convocações para defender a Seleção Brasileira. Inclusive, foi considerada a grande revelação do Troféu Brasil 2023, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze na competição.

“A água me inspira a superar meus desafios, é a energia que preciso para conquistar meus objetivos. Ser Embaixadora Neoenergia é essencial nesse processo, uma empresa que investe e acredita no meu potencial e me impulsiona a ir cada vez mais longe”, destacou Celine Bispo, que é patrocinada pela Neoenergia.

Outra grande atleta patrocinada pela empresa é a nadadora que é uma grande inspiração para Celine: Ana Marcela Cunha. Ela foi a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro em natação nas Olimpíadas. A baiana também é considerada uma das maiores maratonistas da história, sendo premiada seis vezes como a melhor nadadora de águas abertas do mundo e é a atual campeã do Rainha do Mar.

Celine já conquistou o terceiro lugar nos 50m borboleta no Campeonato Mundial Júnior, o terceiro lugar no revezamento Pan-Americano e o primeiro lugar nos 50m borboleta no Troféu Brasil. Atualmente, ela está treinando no México em preparação para o Troféu Brasil 2024.