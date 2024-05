“Superamos os objetivos”, diz ex-goleiro do Jequié sobre o Baianão | A TARDE

O ano de 2024 marcou o retorno do Jequié à elite do futebol baiano. Após conquistar o título da Série B do Campeonato Baiano, o Jipão fez uma campanha de destaque e terminou o Baianão na terceira colocação. O feito garantiu calendário cheio para a equipe na próxima temporada, já que irá disputar a Copa do Brasil e o Brasileirão Série D, além do estadual.

Um dos destaques da campanha do Jequié foi o goleiro Marcos, que valorizou o Campeonato Baiano e afirmou que o resultado foi além das expectativas.

“Todos sabem que o Campeonato Baiano é uma competição de alto nível, exigindo foco total em cada rodada para alcançar a vitória. Na campanha com o Jequié nesta temporada, entregamos tudo em campo e, graças a Deus, superamos os objetivos traçados pelo clube, alcançando as semifinais e, consequentemente, a vaga para a Série D de 2025. Só tenho a agradecer por tudo que vivemos nesse período”, disse.

A competição é de tiro curto e nos nove jogos da primeira fase, o Jequié venceu quatro, perdeu três e empatou dois. Marcos foi titular em toda a campanha e não sofreu gols contra Bahia, Atlético de Alagoinhas, Vitória e Jacobina. Ao todo, foram 31 defesas que ajudaram o Jipão a chegar na semifinal da competição, quando foi eliminado para o Bahia.

“Fiquei muito feliz com a minha atuação na competição. Isso é resultado do excelente trabalho que realizamos em conjunto com os treinadores de goleiros e meus companheiros. Pude me preparar muito bem para os momentos decisivos, dando o meu melhor e ajudando a equipe da melhor maneira possível”, finalizou o goleiro.