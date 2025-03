Surfista baiano de 10 anos pode entrar para o Guiness Book

Atleta mirim - Foto: Divulgação | Instagram

Aos 10 anos, o atleta baiano de surf, Davi Lucca, já é uma revelação e também grande destaque nas competições de surf do Brasil. Nascido na Praia do Forte, litoral norte da Bahia, já desperta a atenção no desporto.

Nos próximos dias 27 a 31 de março, Davi Lucca se junta à uma equipe em São Domingos do Capim, no Pará, para enfrentar as ondas desafiadoras da Pororoca, no Maranhão.

"Com apenas 10 anos, meu sonho é me tornar o mais jovem surfista à surfar essa onda, que podem chegar a até 4 metros. A energia desse fenômeno natural, onde as águas do rio Amazonas se encontram com o oceano, é indescritível, e estou pronto para aproveitar cada momento", disse o atleta.

"Estou animado e, claro, um pouco nervoso, mas sei que com coragem e determinação, posso ir longe", completou.

Davi Lucca é atleta do Instituto Ivete Sangalo, e está bem próximo inclusive, de entrar para o livro dos recordes. O Pai de Davi, Carlos Silva, conhecido como Litinho, fala da satisfação pelas conquistas do filho.

"Ele vai em busca dessa marca histórica e tenho certeza que vai conseguir com todo o esforço que tem feito", disse Litinho.

O título de campeão do Surf Talento, em Santa Catarina, por exemplo foi um marco na carreira do atleta.

Recentemente, Davi Lucca, se filiou à Confederação Brasileira de Surf (CBSurf). Aos 10 anos, Davi já acumula grandes conquistas, as quais inclui o título de vice-campeão latino-americano de surfe no Semillero Olas Pro Tour, realizado no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, em maio de 2024.

A escolha de representar o Pará reflete a admiração de Davi pelas ondas da pororoca, fenômeno natural característico da região. Davi agradeceu ainda aos tios Noélio Pororoca, presidente da Federação Paranaense de Surf, e João Carlos (Fera) pela oportunidade.