Estaduais 2025: Ba-Vi e grandes clássicos neste fim de semana

Finais estaduais agitam o futebol no fim de semana - Foto: Reprodução

Os campeonatos estaduais de 2025 estão chegando à sua fase decisiva, e neste final de semana, os torcedores poderão acompanhar grandes jogos que definem os primeiros campeões da temporada. De norte a sul do Brasil, as finais estão em andamento, com grandes clássicos apimentando as decisões.

Um dos maiores destaques é o Campeonato Baiano, que terá a primeira partida da decisão entre Bahia e Vitória neste domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova. O Esquadrão de Aço, após garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores, entra em campo visando construir um bom resultado dentro de casa, enquanto o Rubro-Negro, que busca a recuperação após ser eliminado da Copa do Brasil, vai decidir o campeonato em casa, na próxima semana.

Além do Ba-Vi, outros estados do Brasil também terão suas finais disputadas neste fim de semana, com transmissões confirmadas. Confira o panorama das decisões de estaduais e os horários das partidas:

Alagoano

Jogo de ida: 8/03 – ASA 2 x 2 CRB

Jogo de volta: 15/03, 16h – CRB x ASA

Baiano

Jogo de ida: 16/03, 18h – Bahia x Vitória

Jogo de volta: 23/03, 16h – Vitória x Bahia

Carioca

Jogo de ida: 12/03 – Fluminense 1 x 2 Flamengo

Jogo de volta: 16/03, 16h – Flamengo x Fluminense

Catarinense

Jogo de ida: 15/03, 16h30 – Chapecoense x Avaí

Jogo de volta: 22/03, 16h30 – Avaí x Chapecoense

Cearense

Jogo de ida: 15/03, 16h30 – Fortaleza x Ceará

Jogo de volta: 22/03, 16h30 – Ceará x Fortaleza

Gaúcho

Jogo de ida: 08/03 – Grêmio 0 x 2 Internacional

Jogo de volta: 16/03, 16h – Internacional x Grêmio

Mineiro

Jogo de ida: 08/03 – Atlético-MG 4 x 0 América-MG

Jogo de volta: 15/03, 16h30 – América-MG x Atlético-MG

Paulista

Jogo de ida: 16/03, 18h30 – Palmeiras x Corinthians

Jogo de volta: 27/03, 21h35 – Corinthians x Palmeiras

Transmissões das Finais:

Confira a programação das transmissões dos jogos deste fim de semana:

Sábado, 15 de março:

16h – CRB x ASA (TV Pajucara - Record e NN Play - YouTube)

16h30 – Chapecoense x Avaí (Globo SC e NSports - YouTube)

16h30 – Fortaleza x Ceará (TV Verdes Mares, Canal GOAT e TVC - YouTube)

16h30 – América-MG x Atlético-MG (Globo MG, SporTV e Premiere)

Domingo, 16 de março:

16h – Flamengo x Fluminense (Globo, Band, SporTV, Premiere e Canal GOAT - YouTube)

16h – Internacional x Grêmio (RBS RS, SporTV3 e Premiere)

18h – Bahia x Vitória (TV Brasil, TVE Bahia, TV Bahêa e TV Vitória - YouTube)

18h30 – Palmeiras x Corinthians (Record, CazéTV, UOL Play, TNT, Nosso Futebol, Zapping, MAX, R7 e PlayPlus)