Técnico histórico, Pep Guardiola está de saída do Manchester City

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Pep Guardiola - Foto: Adrian Dennis | AFP

Multicampeão e considerado um dos maiores técnicos da história, Pep Guardiola está de saída do Manchester City, conforme diversos veículos da imprensa internacional, como Mail Sport, BBC e The Athletic. Deste 2017/18 à frente do clube inglês, o espanhol fará sua despedida após 10 temporadas.

Embora tenha contrato até junho de 2027, Guardiola tem acordo com o Man City para encerrar sua histórica passagem. O ex-auxiliar do próprio técnico, Enzo Maresca, deve ser o substituto. O profissional italiano comandou o Chelsea nesta temporada.

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Campeão da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra em 2025/26, Guardiola tenta sua segunda tríplice coroa nacional. O City ainda disputa o troféu da Premier League com o Arsenal, que ocupa a liderança no momento, o que pode ser o 21º título do treinador no Reino Unido.

Em sua extensa galeria de taças, Guardiola conquistou, entre outros, a Champions League, o Mundial de Clubes, seis edições do Campeonato Inglês e oito copas nacionais.

Pra onde Guardiola vai?

No ano passado, Pep Guardiola declarou que, quando deixasse o Manchester City, tiraria um período sabático do futebol. "Vou parar, isso é certo, está mais do que decidido. Não sei por quanto tempo vou parar, um ano, dois anos, três anos, cinco, 10, 15, não sei".