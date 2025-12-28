Guardiola rasga elogios a ex-atacante do Botafogo: "Ele ganha todas"

Guardiola elogia brasileiro ex-Botafogo na vitória do Manchester City - Foto: BEN STANSALL / AFP

Apesar da vitória do Manchester City por 2 a 1 fora de casa, Pep Guardiola deixou o gramado neste sábado, 27, com elogios ao desempenho do Nottingham Forest, especialmente ao atacante brasileiro Igor Jesus. O duelo foi válido pela Premier League e evidenciou, segundo o treinador espanhol, a força do adversário mesmo diante de um resultado negativo.

Titular do Forest, Igor Jesus foi um dos destaques da equipe mandante. Ex-atacante do Botafogo, o camisa 19 se mostrou dominante nos duelos físicos e teve participação direta no gol do time ao encontrar Omari Hutchinson dentro da área e dar a assistência que deixou o placar empatado momentaneamente.

A atuação do brasileiro chamou a atenção de Guardiola, que fez questão de enaltecer o jogador e o conjunto da equipe em entrevista coletiva após a partida. “- O Forest tem uma equipe incrível, a forma como jogam é inacreditável. O Igor Jesus ganha todas as bolas que disputa. Eles são um time do topo. Estiveram quase na Champions League por um ou dois jogos na temporada passada e agora estão nas competições europeias. Um time fantástico e um campo difícil de visitar, especialmente no inverno”, afirmou.

Mesmo com os elogios ao adversário, o City saiu com os três pontos e se manteve na parte alta da tabela. A equipe de Manchester chegou aos 40 pontos em 18 jogos e ocupa a vice-liderança da Premier League, apenas dois atrás do Arsenal.