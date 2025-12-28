Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREMIER LEAGUE

Guardiola rasga elogios a ex-atacante do Botafogo: "Ele ganha todas"

Técnico do City destaca atuação de Igor Jesus após vitória fora de casa

Redação

Por Redação

28/12/2025 - 11:31 h
Guardiola elogia brasileiro ex-Botafogo na vitória do Manchester City
Guardiola elogia brasileiro ex-Botafogo na vitória do Manchester City -

Apesar da vitória do Manchester City por 2 a 1 fora de casa, Pep Guardiola deixou o gramado neste sábado, 27, com elogios ao desempenho do Nottingham Forest, especialmente ao atacante brasileiro Igor Jesus. O duelo foi válido pela Premier League e evidenciou, segundo o treinador espanhol, a força do adversário mesmo diante de um resultado negativo.

Pep Guardiola destaca Igor Jesus, ex-Botafogo, após City x Forest
Pep Guardiola destaca Igor Jesus, ex-Botafogo, após City x Forest | Foto: BEN STANSALL / AFP

Titular do Forest, Igor Jesus foi um dos destaques da equipe mandante. Ex-atacante do Botafogo, o camisa 19 se mostrou dominante nos duelos físicos e teve participação direta no gol do time ao encontrar Omari Hutchinson dentro da área e dar a assistência que deixou o placar empatado momentaneamente.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Baiano Guilherme Caribé lidera nova geração da natação brasileira
Artilheiro do Vitória na Serie C é o novo reforço do Floresta
Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

A atuação do brasileiro chamou a atenção de Guardiola, que fez questão de enaltecer o jogador e o conjunto da equipe em entrevista coletiva após a partida. “- O Forest tem uma equipe incrível, a forma como jogam é inacreditável. O Igor Jesus ganha todas as bolas que disputa. Eles são um time do topo. Estiveram quase na Champions League por um ou dois jogos na temporada passada e agora estão nas competições europeias. Um time fantástico e um campo difícil de visitar, especialmente no inverno”, afirmou.

Mesmo com os elogios ao adversário, o City saiu com os três pontos e se manteve na parte alta da tabela. A equipe de Manchester chegou aos 40 pontos em 18 jogos e ocupa a vice-liderança da Premier League, apenas dois atrás do Arsenal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Botafogo igor jesus manchester city Nottingham Forest pep guardiola premier league

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Guardiola elogia brasileiro ex-Botafogo na vitória do Manchester City
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Guardiola elogia brasileiro ex-Botafogo na vitória do Manchester City
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Guardiola elogia brasileiro ex-Botafogo na vitória do Manchester City
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Guardiola elogia brasileiro ex-Botafogo na vitória do Manchester City
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x