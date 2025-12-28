Baiano Guilherme Caribé lidera nova geração da natação brasileira

Baiano Guilherme Caribé encerra 2025 consolidado como o principal nome da natação brasileira - Foto: Reprodução | Instagram

Eleito pelo Comitê Olímpico Brasileiro como o Melhor Nadador do País no Prêmio Brasil Olímpico, o baiano Guilherme Caribé encerra 2025 consolidado como o principal nome da natação brasileira. A premiação reconhece um ano de consistência, marcas expressivas e presença constante entre os melhores velocistas do mundo.



O ponto alto da temporada veio nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Nomeado embaixador do evento pelo Time Panam Sports, Caribé dominou a competição e conquistou três medalhas de ouro: nos 100m livre, com recorde do campeonato (47s54), além dos revezamentos 4x100m livre masculino e 4x100m livre misto.

Antes disso, o nadador já havia colocado o Brasil na elite da velocidade no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Em Singapura, terminou em quarto lugar nos 100m livre, com 47s35, ficando a apenas 18 centésimos da medalha de bronze em uma das finais mais fortes da história da prova.

Nos 50m borboleta, chegou à decisão e ficou em oitavo (22s92), enquanto nos 50m livre encerrou a participação na semifinal, com a 10ª posição geral.



A base desse desempenho foi construída ao longo do ano. Em março, Caribé foi finalista nas provas de 50m e 100m livre pela Universidade do Tennessee no NCAA, principal competição universitária dos Estados Unidos.

Além de figurar entre os mais rápidos do circuito, foi destaque nos revezamentos, ajudando sua equipe a quebrar o recorde histórico do torneio.

De volta ao Brasil, o nadador brilhou no Troféu Brasil de Natação, disputado na piscina da Unisanta. Ali, alcançou as melhores marcas da carreira: 47s10 nos 100m livre — o melhor tempo do mundo à época —, 21s46 nos 50m livre, garantindo vaga no Mundial, e 22s92 nos 50m borboleta, rompendo pela primeira vez a barreira dos 23 segundos e se tornando o quarto melhor brasileiro da história na prova.

Com recordes pessoais, títulos continentais e regularidade em finais internacionais, Guilherme Caribé fecha 2025 como referência da natação brasileira e principal esperança de pódio do país nos Jogos Olímpicos de Los Angeles.