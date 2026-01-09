Ex-Flamengo pode ser treinado por Pep Guardiola; entenda

Wesley em campo pela Roma - Foto: Reprodução/X

O Manchester City, comandado por Pep Guardiola, entrou em contato com o time da Roma para a contratação de Wesley França, jogador brasileiro de 22 anos que foi revelado pelo Flamengo. A informação foi confirmada pelo GE.

Recém-chegado ao futebol europeu, Wesley chegou a Roma em julho de 2025 pelos números altos de 25 milhões de Euros (R$163milhões), valor que representou a sexta maior compra de janela da história do futebol italiano. A possível transferência do lateral para o Manchester City pode render mais de 5 milhões de Euros (R$31 milhões) aos cofres do rubro-negro carioca.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Time da Roma em campo | Foto: Reprodução/X

Destaque do time italiano na temporada, ele foi titular em 19 de 21 partidas que disputou pelo clube, o brasileiro marcou gols decisivos em confrontos com Bologna, Cremonese e Como. Tal desempenho atraiu a atenção do gigante Manchester City, do futebol inglês.

Características do Jogador

O destaque do jogador está em sua versatilidade em jogar tanto na defesa, pelo lado direito ou esquerdo, também como ala, onde joga por opção do técnico Gian Piero Gasperini. Na seleção brasileira o jogador acumula quatro passagens, duas com Dorival Júnior no comando, duas com Ancelotti.

Segundo apuração do GE, os ingleses já tem realizado movimentos em busca da contratação do jogador, até retomar as conversas da janela de transferência que fecha no dia 31 de Janeiro.

Temporada do jogador

Pela Roma, o jogador acumula 21 partidas na temporada, com 3 gols e nenhuma assistência distribuída, seu período de destaque no futebol foi durante a sua passagem pelo Flamengo, entre os anos de 2023 e 2025, onde ainda nesta temporada ele atuou em 28 partidas marcando 2 gols e distribuindo 3 assistências.