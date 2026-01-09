Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Ex-Flamengo pode ser treinado por Pep Guardiola; entenda

Destaque da lateral da Roma pode estar a caminho do Manchester City

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

09/01/2026 - 12:02 h
Wesley em campo pela Roma
Wesley em campo pela Roma -

O Manchester City, comandado por Pep Guardiola, entrou em contato com o time da Roma para a contratação de Wesley França, jogador brasileiro de 22 anos que foi revelado pelo Flamengo. A informação foi confirmada pelo GE.

Recém-chegado ao futebol europeu, Wesley chegou a Roma em julho de 2025 pelos números altos de 25 milhões de Euros (R$163milhões), valor que representou a sexta maior compra de janela da história do futebol italiano. A possível transferência do lateral para o Manchester City pode render mais de 5 milhões de Euros (R$31 milhões) aos cofres do rubro-negro carioca.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Time da Roma em campo
Time da Roma em campo | Foto: Reprodução/X

Destaque do time italiano na temporada, ele foi titular em 19 de 21 partidas que disputou pelo clube, o brasileiro marcou gols decisivos em confrontos com Bologna, Cremonese e Como. Tal desempenho atraiu a atenção do gigante Manchester City, do futebol inglês.

Características do Jogador

O destaque do jogador está em sua versatilidade em jogar tanto na defesa, pelo lado direito ou esquerdo, também como ala, onde joga por opção do técnico Gian Piero Gasperini. Na seleção brasileira o jogador acumula quatro passagens, duas com Dorival Júnior no comando, duas com Ancelotti.

Segundo apuração do GE, os ingleses já tem realizado movimentos em busca da contratação do jogador, até retomar as conversas da janela de transferência que fecha no dia 31 de Janeiro.

Leia Também:

Narcotráfico, atrasos e lesões: as polêmicas de Kike Olivera
Metrô tem operação especial para estreia do Bahia no Baianão 2026
Futevôlei: o fenômeno das quadras de areia em Salvador

Temporada do jogador

Pela Roma, o jogador acumula 21 partidas na temporada, com 3 gols e nenhuma assistência distribuída, seu período de destaque no futebol foi durante a sua passagem pelo Flamengo, entre os anos de 2023 e 2025, onde ainda nesta temporada ele atuou em 28 partidas marcando 2 gols e distribuindo 3 assistências.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

flamengo futebol europeu manchester city Roma transferência Wesley França

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Wesley em campo pela Roma
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Wesley em campo pela Roma
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Wesley em campo pela Roma
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Wesley em campo pela Roma
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x