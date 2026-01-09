TRANSPORTE
Metrô tem operação especial para estreia do Bahia no Baianão 2026
Partida acontece no domingo, 11, contra o Jequié
Por Luiza Nascimento
O Bahia vai estrear pelo Campeonato Baiano 2026no próximo domingo, 11, às 16h, contra o Jequié, na Arena Fonte Nova. Para o momento, o metrô de Salvador terá uma operação especial.
Os torcedores que vão assistir à partida contarão com um reforço no transporte com a ampliação na quantidade de viagens dos trens, de acordo com a demanda registrada ao longo do dia.
Além disso, a Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio, contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS).
Segundo a CCR Metrô, concessionária responsável pelo sistema, o intuito da operação é garantir que os torcedores tenham uma experiência segura e agilidade no deslocamento ao estádio e no retorno para casa.
Em treino aberto realizado no CT Evaristo de Macedo, nesta quinta-feira, 8, o elenco do Bahia fez atividades com bola e tem retornos importantes para o começo da temporada de 2026.
Os atletas Ademir, Michel Araújo e David Duarte voltam a treinar junto ao grupo principalapós período se recuperando de lesão.
