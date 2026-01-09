Futevôlei: o fenômeno das quadras de areia em Salvador

O verão chegou de vez e, com ele, a temporada de esportes de praia e de quadra. Na orla da capital baiana, o cenário habitual ganha um novo protagonista: o futevôlei. O esporte rompeu as barreiras da areia da praia e hoje ocupa arenas em diversos bairros da cidade, tornando-se um fenômeno de comportamento e saúde. Entre saques e "sharks", conheça um pouco mais da modalidade que conquistou Salvador.

Para contar a história e a evolução do futevôlei, a reportagem do A TARDE convidou os profissionais João Victor Carvalho, nutricionista de formação e instrutor há três anos, e Olavo Gadelha, um dos precursores do esporte na capital baiana e atleta que carrega no currículo a experiência de ter dividido quadra com Diego Maradona.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

João Victor e Olavo Gadelha | Foto: Arquivo Pessoal

Crescimento do cenário

Para Olavo Gadelha, o desenvolvimento do esporte não é um movimento recente. Ele recorda que grandes marcas já investiam na modalidade desde os seus primórdios no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, mas ressalta como a "urbanização" através das arenas mudou o jogo.

Hoje, o futevôlei ainda existe na praia, mas as arenas cresceram rapidamente. Olavo Gadelha - instrutor de futevôlei

“O esporte foi se desenvolvendo. Antigamente, já havia patrocinadores como Camel e Coca-Cola nos grandes eventos do Rio. Hoje, o futevôlei ainda existe na praia, mas as arenas cresceram rapidamente. Essa grandeza que vemos hoje deve-se ao facto de as arenas terem trazido a modalidade para mais perto do público em diversos bairros".

João Victor confirma essa visão, destacando que o cenário se expandiu para outros pontos da cidade por ser uma atividade altamente atrativa e social.

"Antigamente, o futevôlei era muito restrito às praias, mas hoje as arenas trouxeram o esporte para dentro da cidade. Por ser uma atividade ao ar livre, que permite socializar e se divertir, atrai muita gente. O crescimento funciona muito no 'boca a boca': um aluno faz uma aula, gosta e traz um amigo. Quando percebemos, a arena já está lotada".

Arena TOK DE BOLA | Foto: Arquivo Pessoal

Lifestyle e o mercado do esporte

O crescimento do mercado acompanha a expansão das quadras. Quem pratica o futevôlei raramente se limita apenas ao exercício; o atleta acaba mergulhando em um estilo de vida que envolve o consumo de produtos específicos e conteúdos digitais.

"Existe um mercado muito forte em torno do esporte. Quem começa geralmente não tem as roupas adequadas e logo percebe que peças de moletom ou tecidos pesados atrapalham o desempenho. Naturalmente, o praticante passa a investir em vestuário específico e até compra a sua própria bola para treinar fundamentos em casa ou na praia", destaca João Victor.

Essa indústria tem crescido muito acompanhando esse novo comportamento. João Victor - instrutor de futevôlei

Olavo Gadelha ressalta que as arenas modernas ganharam uma função "multiversal", servindo como complexos de lazer que abrigam desde gastronomia até eventos privados e shows.

"As arenas hoje funcionam como centros de entretenimento. Oferecem áreas gourmet, bares e espaços de convivência onde os alunos podem relaxar e socializar após um treino árduo. Essa infraestrutura traz uma comodidade e segurança que muitas vezes não encontramos na praia, onde se corre o risco de furtos. O espaço hoje oferece lazer completo, desde o desporto até confraternizações de São João e Natal".

Investimento na modalidade

O futevôlei tem atraído um público diverso em Salvador: desde aqueles que buscam apenas um hobby até os que miram o desempenho profissional. Entre homens e mulheres, o esporte é um investimento certeiro em inclusão.

"Acredito que o futevôlei é um investimento certeiro por ser um esporte muito inclusivo. Hoje, temos inclusive mais mulheres a procurar as aulas do que homens. Muitas começam por procurar o exercício físico e o gasto calórico, mas logo o esporte vira um hobby indispensável", acrescenta João Victor.

Benefícios da prática esportiva

Para Gadelha, o futevôlei é uma das opções mais completas para quem deseja trabalhar múltiplas áreas do corpo, sendo uma excelente escolha para quem busca ganho físico e definição para o verão.

"Eu diria que o futevôlei é, depois da natação, um dos esportes mais completos que existem. Por ser praticado na areia fofa, exige muito esforço, trabalha intensamente os glúteos e oferece um reforço muscular excelente para o corpo todo. Os fundamentos exigem a movimentação de cabeça, ombros, peito, coxas e pés. Engloba o tronco e os membros de forma integral."

Dicas para iniciantes

Começar uma nova modalidade sempre gera dúvidas. Para os entrevistados, o sucesso para os novatos reside na tríade: persistência, foco e a compreensão de que a evolução é um processo gradual.

"Para quem deseja transformar o esporte em um hobby prazeroso de fim de semana, o caminho é a dedicação. O segredo para realmente evoluir e aproveitar o jogo com qualidade é manter o foco e levar o treinamento a sério desde o início", aponta João Victor.

É fundamental entender que ninguém começa sendo 'bom'. Olavo Gadelha - instrutor de futevôlei

"É fundamental entender que ninguém começa sendo 'bom'; todos somos simplesmente iniciantes no início de uma jornada. O futevôlei é um esporte democrático e qualquer pessoa é capaz de aprender, independentemente do histórico. O segredo está na persistência, pois os únicos que não evoluem são aqueles que desistem", finaliza Olavo Gadelha.