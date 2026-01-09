Futevôlei: o fenômeno das quadras de areia em Salvador

Por Valdomiro Neto
O verão chegou de vez e, com ele, a temporada de esportes de praia e de quadra. Na orla da capital baiana, o cenário habitual ganha um novo protagonista: o futevôlei. O esporte rompeu as barreiras da areia da praia e hoje ocupa arenas em diversos bairros da cidade, tornando-se um fenômeno de comportamento e saúde. Entre saques e "sharks", conheça um pouco mais da modalidade que conquistou Salvador.
Para contar a história e a evolução do futevôlei, a reportagem do A TARDE convidou os profissionais João Victor Carvalho, nutricionista de formação e instrutor há três anos, e Olavo Gadelha, um dos precursores do esporte na capital baiana e atleta que carrega no currículo a experiência de ter dividido quadra com Diego Maradona.
Crescimento do cenário
Para Olavo Gadelha, o desenvolvimento do esporte não é um movimento recente. Ele recorda que grandes marcas já investiam na modalidade desde os seus primórdios no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, mas ressalta como a "urbanização" através das arenas mudou o jogo.
Hoje, o futevôlei ainda existe na praia, mas as arenas cresceram rapidamente.
“O esporte foi se desenvolvendo. Antigamente, já havia patrocinadores como Camel e Coca-Cola nos grandes eventos do Rio. Hoje, o futevôlei ainda existe na praia, mas as arenas cresceram rapidamente. Essa grandeza que vemos hoje deve-se ao facto de as arenas terem trazido a modalidade para mais perto do público em diversos bairros".
João Victor confirma essa visão, destacando que o cenário se expandiu para outros pontos da cidade por ser uma atividade altamente atrativa e social.
"Antigamente, o futevôlei era muito restrito às praias, mas hoje as arenas trouxeram o esporte para dentro da cidade. Por ser uma atividade ao ar livre, que permite socializar e se divertir, atrai muita gente. O crescimento funciona muito no 'boca a boca': um aluno faz uma aula, gosta e traz um amigo. Quando percebemos, a arena já está lotada".
Lifestyle e o mercado do esporte
O crescimento do mercado acompanha a expansão das quadras. Quem pratica o futevôlei raramente se limita apenas ao exercício; o atleta acaba mergulhando em um estilo de vida que envolve o consumo de produtos específicos e conteúdos digitais.
"Existe um mercado muito forte em torno do esporte. Quem começa geralmente não tem as roupas adequadas e logo percebe que peças de moletom ou tecidos pesados atrapalham o desempenho. Naturalmente, o praticante passa a investir em vestuário específico e até compra a sua própria bola para treinar fundamentos em casa ou na praia", destaca João Victor.
Essa indústria tem crescido muito acompanhando esse novo comportamento.
Olavo Gadelha ressalta que as arenas modernas ganharam uma função "multiversal", servindo como complexos de lazer que abrigam desde gastronomia até eventos privados e shows.
"As arenas hoje funcionam como centros de entretenimento. Oferecem áreas gourmet, bares e espaços de convivência onde os alunos podem relaxar e socializar após um treino árduo. Essa infraestrutura traz uma comodidade e segurança que muitas vezes não encontramos na praia, onde se corre o risco de furtos. O espaço hoje oferece lazer completo, desde o desporto até confraternizações de São João e Natal".
Investimento na modalidade
O futevôlei tem atraído um público diverso em Salvador: desde aqueles que buscam apenas um hobby até os que miram o desempenho profissional. Entre homens e mulheres, o esporte é um investimento certeiro em inclusão.
"Acredito que o futevôlei é um investimento certeiro por ser um esporte muito inclusivo. Hoje, temos inclusive mais mulheres a procurar as aulas do que homens. Muitas começam por procurar o exercício físico e o gasto calórico, mas logo o esporte vira um hobby indispensável", acrescenta João Victor.
Leia Também:
Benefícios da prática esportiva
Para Gadelha, o futevôlei é uma das opções mais completas para quem deseja trabalhar múltiplas áreas do corpo, sendo uma excelente escolha para quem busca ganho físico e definição para o verão.
"Eu diria que o futevôlei é, depois da natação, um dos esportes mais completos que existem. Por ser praticado na areia fofa, exige muito esforço, trabalha intensamente os glúteos e oferece um reforço muscular excelente para o corpo todo. Os fundamentos exigem a movimentação de cabeça, ombros, peito, coxas e pés. Engloba o tronco e os membros de forma integral."
Dicas para iniciantes
Começar uma nova modalidade sempre gera dúvidas. Para os entrevistados, o sucesso para os novatos reside na tríade: persistência, foco e a compreensão de que a evolução é um processo gradual.
"Para quem deseja transformar o esporte em um hobby prazeroso de fim de semana, o caminho é a dedicação. O segredo para realmente evoluir e aproveitar o jogo com qualidade é manter o foco e levar o treinamento a sério desde o início", aponta João Victor.
É fundamental entender que ninguém começa sendo 'bom'.
"É fundamental entender que ninguém começa sendo 'bom'; todos somos simplesmente iniciantes no início de uma jornada. O futevôlei é um esporte democrático e qualquer pessoa é capaz de aprender, independentemente do histórico. O segredo está na persistência, pois os únicos que não evoluem são aqueles que desistem", finaliza Olavo Gadelha.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes