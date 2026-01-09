Menu
PÓS-CARREIRA

Messi surpreende e revela sonho ambicioso após aposentadoria; confira

Argentino descartou a possibilidade de virar técnico

Por Redação

09/01/2026 - 9:11 h
Craque argentino diz que quer ter seu próprio clube e começar do zero
Lionel Messi já projeta os próximos passos da sua trajetória fora das quatro linhas e deixou claro que o futuro não deve passar pela área técnica. Em entrevista recente, o camisa 10 revelou que não se imagina como treinador e afirmou ter outro sonho: comandar um clube como proprietário e participar da construção do projeto desde o início.

Atualmente no Inter Miami, o argentino já dá sinais práticos desse interesse. Pelo contrato firmado com a franquia da MLS, Messi tem direito a uma participação acionária minoritária no clube, o que lhe garante influência direta tanto no departamento esportivo quanto na área comercial da equipe norte-americana.

O envolvimento com o futebol como gestor, porém, não é novidade dentro do círculo familiar. O Leones FC, da Argentina, é presidido por Matías Messi, irmão do jogador, e disputará a quarta divisão nacional em 2026 após se filiar à Associação do Futebol Argentino (AFA).

Além disso, Messi também participou do nascimento do Deportivo LSM, clube uruguaio fundado por Luis Suárez, que atualmente compete na quarta divisão do país.

Ao explicar suas motivações, o astro argentino destacou o desejo de criar oportunidades para jovens atletas e acompanhar o crescimento de um projeto esportivo desde a base.

"Eu não me vejo como um técnico. Eu até gosto da ideia, mas eu gosto de ser um proprietário. Eu quero ter meu próprio clube, começar do zero e torná-lo grande. Poder dar às crianças a oportunidade para se desenvolver e alcançar algo importante. Se eu tivesse que escolher, isso me empolgaria mais", disse Messi, em entrevista ao canal argentino "Luzu TV".

Ver todas

