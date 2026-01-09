Narcotráfico, atrasos e lesões: as polêmicas de Kike Olivera

Relembre episódios que marcaram o passado recente de Cristian Olivera - Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Primeiro reforço do Bahia para a temporada de 2026, o atacante Cristian Olivera chega ao clube cercado de incertezas por parte da torcida tricolor. Isso porque, além de não viver um bom momento em termos de desempenho esportivo, o chamado “pacote Kike Olivera” envolve também uma série de situações extracampo.

Durante sua passagem pelo Grêmio, em 2025, o uruguaio esteve envolvido em polêmicas que acabaram chamando mais atenção do que seu rendimento dentro de campo.

No fim do ano passado, quando sua transferência para o Bahia já estava encaminhada, Cristian Olivera precisou prestar depoimento ao Ministério Público de Montevidéu em uma investigação que apurava uma possível ligação com Luis Fernández Albín, preso na Argentina, em novembro, sob acusação de tráfico de drogas. Após a oitiva, o atleta foi liberado pelas autoridades.

Além disso, o jogador acumulou episódios de comportamento controverso fora das quatro linhas. Em uma ocasião, Kike desfalcou o Grêmio por dez dias após derramar uma garrafa térmica com água quente de chimarrão nos pés. O atacante também já ficou fora de partidas por problemas dentários. Houve ainda um episódio em que atrasou sua chegada a Porto Alegre por optar por se deslocar de carro a partir do Uruguai.

O uruguaio também se envolveu em polêmica ao desfalcar a seleção do Uruguai por conta de uma suposta lesão na coxa, embora a imprensa estrangeira tenha informado que o Grêmio não confirmou o problema. Em outra situação, o atleta se apresentou com atraso ao clube após uma Data Fifa.