Tênis de mesa do Brasil conquista vaga para as Olimpíadas 2024

O Brasil teve a confirmação de mais uma modalidade para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. As equipes feminina e masculina de tênis de mesa asseguraram sua participação na briga por uma medalha.

A primeira vaga foi conquistada quando o quarteto composto por Bruna Takahashi, Bruna Alexandre, Giulia Takahashi e Laura Watanabe conquistou a medalha de prata na competição por equipes durante o Campeonato Pan-Americano da modalidade. Logo depois, o time masculino, composto por Hugo Calderano, Vitor Ishiy, Eric Jouti e Guilherme Teodoro, assegurou o ouro, garantindo também sua vaga nas Olimpíadas.

A fase final do torneio continental ocorreu em um quadrangular, com Brasil, Chile, Porto Rico e Estados Unidos competindo. A equipe brasileira saiu vitoriosa sobre Chile e Porto Rico com placares de 3 a 1, mas acabou perdendo da equipe dos Estados Unidos pelo mesmo resultado, assegurando assim a medalha de prata. Os Estados Unidos, com três vitórias em seus confrontos, conquistaram o ouro, enquanto Porto Rico ficou com o bronze. Nesse torneio, duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris estavam em jogo, e tanto o Brasil quanto os Estados Unidos garantiram suas equipes para a Olimpíada do próximo ano.