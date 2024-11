Tênis: número 1 do mundo, Sinner é campeão do ATP Finals

Jannik Sinner posa com troféu do ATP Finals - Foto: Marco Bertorello | AFP

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, concluiu sua impressionante temporada 2024 com o título do ATP Finals neste domingo, 17, ao derrotar na final o americano Taylor Fritz (N.5). Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 24 minutos na Inalpi Arena, em Turim.

O jovem italiano de 23 anos somou 18º título na carreira, o oitavo nesta temporada, em que também foi campeão do Aberto da Austrália, do US Open e de três Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Xangai).

Leia mais:

>> Sinner segue como número 1 no ranking da ATP

>> Campeão do Masters 1000 de Paris, Zverev volta a ser número 2 do mundo

>> Novos tempos! Wimbledon encerra tradição de 147 anos

Há um ano, Sinner chegou à final do ATP Finals, mas foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic, maior vencedor do torneio com sete títulos, mas que não participou desta edição. E com a vitória deste domingo, Sinner finalmente levanta o primeiro troféu em solo italiano.

Impulsionado pelo público, o número 1 do mundo teve uma campanha impecável ao longo da semana, com cinco vitórias em cinco jogos, sem perder um único set.

"É o meu primeiro título na Itália e isso significa muito para mim. É algo muito especial. Para conseguir, simplesmente me concentrei em estudar o que funcionaria melhor contra cada adversário e tentei jogar meu melhor tênis. Essa foi a chave. Fiz um torneio de altíssimo nível, acho que não poderia ter jogado melhor, então estou muito feliz", declarou Sinner.

"Em relação à final do ano passado, tentei fazer melhor. Estou muito satisfeito por ter resistido à pressão e por poder dividir isso com o público italiano", acrescentou.

Em junho, Sinner havia se tornado o primeiro italiano a ocupar o topo do ranking da ATP. Para colocar a cereja no bolo, o tenista tem uma última missão: a Copa Davis, cuja fase final começa nesta semana, com a Itália defendendo o título.