Campeão do Masters 1000 de Paris, Zverev volta a ser número 2 do mundo

Tenista alemão Alexander Zverev comemora a conquista do Masters 1000 de Paris - Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

O tenista alemão Alexander Zverev, campeão do Masters 1000 de Paris no final de semana, recuperou a segunda posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (4), atrás do italiano Jannik Sinner, que se mantém como número 1 do mundo.

Zverev, que no domingo conquistou seu sétimo título de Masters 1000 (segunda categoria mais importante entre os torneios, depois dos Grand Slam), alcançou o segundo posto no ranking da ATP pela primeira vez em junho de 2022, mas a grave lesão que sofreu em Roland Garros o afastou das quadras pelo resto daquela temporada.

O número 3 é o espanhol Carlos Alcaraz, eliminado prematuramente em Paris, com derrota nas oitavas de final diante do francês Ugo Humbert, que por ter chegado à decisão deu o grande salto da classificação no Top 20, ganhando quatro posições e se colocando como 14º do ranking.

O sérvio Novak Djokovic, que não disputou o Masters 1000 de Paris, perdeu a quarta posição para o russo Daniil Medvedev.

Entre os brasileiros, o melhor ranqueado é Thiago Wild, em 76º. O outro representante do país dentro do Top 100 é Thiago Monteiro (100º).

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira 4 de novembro de 2024:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.330 pts

2. Alexander Zverev (ALE) 7.715 (+1)

3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.210 (-1)

4. Daniil Medvedev (RUS) 5.230 (+1)

5. Novak Djokovic (SRV) 5.210 (-1)

6. Taylor Fritz (EUA) 4.300

7. Casper Ruud (NOR) 3.855 (+1)

8. Alex De Miñaur (AUS) 3.745 (+2)

9. Andrey Rublev (RUS) 3.720 (-2)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.340 (-1)

11. Holger Rune (DIN) 3.225 (+2)

12. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.165 (-1)

13. Tommy Paul (EUA) 3.145 (-1)

14. Ugo Humbert (FRA) 2.990 (+4)

15. Jack Draper (GBR) 2.825

16. Hubert Hurkacz (POL) 2.640 (-2)

17. Lorenzo Musetti (ITA) 2.600 (-1)

18. Frances Tiafoe (EUA) 2.585 (-1)

19. Karen Khachanov (RUS) 2.445 (+2)

20. Arthur Fils (FRA) 2.355

...

76. Thiago Seyboth Wild (BRA) 732 (-1)

100. Thiago Monteiro (BRA) 609