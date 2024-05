Thaciano decidiu dois dos três jogos do Bahia na Copa do Brasil; veja | A TARDE

Com vantagem no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia tem um grande aliado nas suas conquistas dentro da competição. Com três jogos disputados, o meia Thaciano marcou em dois jogos, sendo decisivo em ambos. Nesta terça-feira, 31, o Esquadrão venceu o Criciúma por 1x0, na Arena Fonte Nova.

Na atual temporada, o camisa 16 já vive a sua temporada mais goleadora em um clube de elite. No total, foram oito gols marcados em 23 jogos, divididos entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Na sua primeira passagem pelo Bahia, em 2021, o meia disputou 26 jogos e colaborou com seis gols e três assistências. Neste ano, o Tricolor de Aço acabou sofrendo o descenso e o jogador retornou ao Grêmio, já que veio por empréstimo.

No ano passado, quando o Bahia conseguiu se manter na elite, o meia foi uma peça importante para o resultado positivo, tendo em vista que disputou 35 jogos, com seis gols e sete assistências. Agora, melhor do que qualquer outro ano, o "Thacithanos", como é carinhosamente chamado pelos torcedores, já balançou as redes em oito oportunidades, colaborando também com três assistências.

Na Copa do Brasil, como visto na última terça, o meia de 28 anos tem a melhor média dentro das competições disputadas, com 0,66 por jogo. Anteriormente, na segunda fase, Thaciano balançou as redes contra o Caxias, quando o Esquadrão empatou por 2x2 e eliminou a equipe gaúcha nos pênaltis. Na ocasião, o camisa 16 fez o segundo gol da equipe tricolor.

A primeira fase foi o único momento que o jogador não marcou na competição, quando venceu o Moto Club por 4x0. Na ocasião, os gols foram marcados por Cauly, Jean Lucas, oscas Estupiñan e Rafael ratão.

Assim, com mais um gol na competição nacional de mata-mata, o meia se tornou o jogador mais decisivo da equipe. Atrelado a esse feito, o meia decidiu outros três jogos na temporada, todos na Copa do Nordeste. Ainda na fase inicial, pelo grupo A, Thacithanos decidiu no triunfo contra o Sport, por 2x1, contra o CRB, por 1x0, e diante do Ceará, novamente por 2x1.

O próximo jogo em que o camisa 16 poderá decidir será neste fim de semana, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, às 18h30, deste domingo, 5.