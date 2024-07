Thiago Braz é liberado para competir no Troféu Brasil de Atletismo

Ele só voltaria a competir em novembro, após ter sido pego no antidoping - Foto: Gaspar Nobrega/COB

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) liberou o atleta Thiago Braz para competir por uma vaga do salto com vara para Paris, no Troféu Brasil de Atletismo, após ter sido pego no antidoping com a substância ostarina, usada para ganho de massa muscular.

O evento acontece entre os dias 27 e 30 de junho. O ITA, órgão que gere o controle de doping da World Athletics, por 16 meses, suspendeu Thiago Braz em maio deste ano. Ele só voltaria a competir em novembro, mas o advogado do atleta, Marcelo Franklin, entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), e o órgão concedeu uma liminar para que ele voltasse à competição.

O julgamento no CAS teve um painel de três árbitros, e todos concordaram com a liberação de Thiago. Se saltar acima de 5,85m, que é o índice, poderá brigar, no CAS, pelo direito de ir aos Jogos. Se não, ficará fora de Paris definitivamente.

Na época em que foi anunciada a suspensão, a Unidade de Integridade do Atletismo (Athletics Integrity Unit) afirmou que Thiago foi “imprudente” e agiu com “intenção indireta”, já que os atletas são informados do risco do uso de suplementos feitos em farmácias de manipulação, e o brasileiro “desconsiderou manifestamente esse risco”.

A entidade chegou a pedir pena de quatro anos, mas a World Athletics decidiu que não houve "falha ou negligência significativa", já que o saltador brasileiro teria sido orientado pela sua equipe médica no consumo do suplemento. Na defesa de Braz, Marcelo Franklin argumentou que o saltador "foi vítima de contaminação de suplementos, uma violação não intencional, com ausência de culpa significativa".