Thiago Couto é apresentado no Vitória e promete brigar pela titularidade

Thiago Couto foi apresentado pelo executivo de futebol Gustavo Vieira - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Recém-chegado a Toca do Leão, o goleiro Thiago Couto foi oficialmente apresentado pelo Vitória nesta terça-feira, 2, e demonstrou confiança ao falar sobre o novo desafio na carreira. Aos 26 anos, ele chega por empréstimo do Sport e terá a missão de disputar posição com Lucas Arcanjo, titular absoluto na meta rubro-negra.

Durante a entrevista coletiva de apresentação, Couto valorizou o período de intertemporada para acelerar sua adaptação ao clube e destacou o ambiente positivo que encontrou no elenco.

"Fui bem recebido por todos, especialmente pelos goleiros Lucas, Alexandre e o Davi da base. O professor Ferreira tem me ajudado bastante", comentou.

A presença do técnico Thiago Carpini também pesou na escolha. O arqueiro relembrou os tempos de Juventude, em 2023, quando trabalhou com o treinador.

"Foi com o Carpini que tive minha maior sequência na carreira. Confio no trabalho dele, e isso influenciou na minha decisão", afirmou.

Envolvdo numa troca com o Gabriel Vasconcelos que foi para o Sport, Thiago Couto garantiu que não veio a Salvador a passeio.

"Nenhum jogador gosta de ficar na reserva. Vim para disputar posição, com respeito ao Lucas e à comissão. Quero ajudar o clube da melhor forma", declarou.

Cria da base do São Paulo, o goleiro tem como característica o bom jogo com os pés, algo que aprendeu desde cedo no CT de Cotia. Entre suas referências na posição, citou Rogério Ceni, Tiago Volpi e Denis. Em relação a negociação com o Vitória, o arqueiro disse ter sido rápida.

"Quando recebi o contato, topei na hora. Não estava tendo oportunidades no Sport e queria jogar. Estou feliz por estar aqui e pronto para contribuir", finalizou.