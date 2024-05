Thiago Monteiro sofre derrota e não avança de fase em Master 1000 | A TARDE

Thiago Monteiro foi derrotado na terceira fase do Master 1000 de Madrid pelo tcheco Jiri Lehecka, 31º do ranking, por dois sets a zero. Na manhã desta segunda-feira, 29, o brasileiro não conseguiu parar o adversário e sofreu com um revés de 6/4 e 7/6 (7).

A derrota veio no tie break, quando o brasileiro conseguiu confirmar os seus serviços, assim como o adversário, deixando a segunda parcial em 6/6. No momento decisivo, Thiago até conseguiu se impor, mas viu o tcheco quebrar o seu saque e fechar o set em 7/6.

Na fase anterior, Monteiro derrotou o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do mundo, com um duplo 6/4, sendo considerada uma das maiores vitórias da sua carreira. Além dele, o brasileiro Thiago Wild também caiu na terceira fase, onde enfrentou o espanhol Carlos Alcaraz, 3ª do ranking, por 2 sets a zero neste domingo, 28.

Desta forma, Bia Haddad é a única atleta representando o Brasil no Master 100 de Madrid. Nesta segunda-feira, 29, a tenista derrotou a grega Maria Sakkari com um duplo 6-4, garantindo uma vaga nas quartas de final.

Agora, na próxima etapa, a brasileira enfrentará a líder do ranking mundial, a polonesa Iga Swiatek. No último confronto entre as tenistas, a N1 levou a melhor, garantindo o seu lugar na final do Roland Garros de 2023.