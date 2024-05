Thiago Silva se despede do Chelsea e ficará livre no mercado | A TARDE

Depois de quatro temporadas, o zagueiro Thiago Silva está de saída do Chelsea. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube inglês, o atleta brasileiro se despediu de forma emocionada, mas deixou as portas abertas para retornar em uma nova função.

O defensor já tinha se manifestado sobre seu futuro na derrota do Chelsea contra o Manchester City na semifinal da Copa da Inglaterra, no dia 20 deste mês. Na ocasião, ele afirmou que já tinha uma decisão sobre o assunto, mas que todos saberiam nos próximos dias.

"Vocês vão saber nos próximos dias. Eu não quero dizer nada agora com a minha cabeça na derrota, com um pouco de tristeza. Mas cedo ou tarde vai acontecer. Eu já tomei a decisão na minha cabeça, já tenho", disse Thiago.

Aos 39 anos, Thiago Silva ficará livre no mercado. O contrato dele com o Chelsea é válido até o dia 30 de junho. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado em mercado de transferências, existe um interesse do Fluminense em repatriar o jogador.

Thiago Silva está avaliando possibilidades no mercado e poderá retornar ao futebol brasileiro.