Time da Série B abandona hotel em protesto por salários atrasados

Ponte Preta vive uma das maiores crises financeiras do Brasil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A crise financeira da Ponte Preta ganhou novos contornos nesta sexta-feira, 24, antes do duelo contra o América-MG, pela Série B do Brasileiro. Como forma de protesto pelos salários atrasados, jogadores da Macaca deixaram a delegação na noite desta quinta, 23, e retornaram ao hotel somente para o almoço desta tarde.

O episódio acontece 14 dias depois do Sindicato dos Atletas de São Paulo definir a semana seguinte como prazo final para o clube paulista quitar pelo menos um mês das pendências salariais, mas nada foi definido pela Ponte Preta. A informação foi divulgada pelo portal ge.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Internamente, alguns jogadores vão completar neste mês um ano sem pagamento, enquanto existem casos de atletas que receberam apenas três salários desde junho de 2025. Outros funcionários do clube também têm passado por dificuldades financeiras.

O lateral-direito Pacheco, por exemplo, precisou fazer uma rifa a R$ 20 de objetos utilizados na final da Série C do Brasileiro no ano passado, como camisas, shorts, meiões, chuteiras e luvas. O jogador conseguiu a rescisão contratual na Justiça nesta temporada.

Situação extracampo

Rebaixado à Série A2 do Campeonato Paulista como lanterna sem nenhuma vitória em oito jogos, a Ponte Preta está dentro da zona de rebaixamento da Segunda Divisão do Brasileirão, com apenas quatro pontos somados em cinco jogos.

A equipe disputou o Paulistão 2026 com um transfer ban da Fifa que a impediu de registrar novos reforços, e, como consequência, precisou entrar em campo com metade do elenco formado por atletas da base durante o torneio.

Apesar de conseguir resolver a situação ainda em Janeiro, a Macaca corre risco de uma nova punição por atrasos na segunda parcela do acordo na Fifa com o zagueiro Luis Haquin, com a dívida de R$ 227.777,75.

Nomes conhecidos

David Braz em 2013 com a camisa do Vitória | Foto: Divulgação

Jogadores renomados do futebol brasileiros fazem parte do elenco da Ponte Preta, como o goleiro Diogo Silva, campeão da Copa Sul-Americana pelo Vasco em 2011. O experiente meia Élvis e o zagueiro David Braz, ex-Vitória e Fluminense, também fazem parte do grupo.