FEITO PARA ELAS
Time inglês irá construir estádio exclusivo para o futebol feminino
Estádio contará com infraestrutura personalizada
O tradicional time do Brighton, da Inglaterra, que disputa a Premier League, anunciou nesta terça-feira, 28, o projeto para construir o primeiro estádio da Europa voltado exclusivamente para o futebol feminino do clube.
O anúncio foi feito nas redes sociais do clube. A proposta prevê que a nova arena seja erguida em Bennet`s Field, terreno que já é propriedade dos "Seagulls", localizado ao lado do Amex Stadium, atual casa do time de futebol masculino.
Ligação entre os estádios
O planejamento inicial da construção inclui uma passarela que conecta os dois estádios. A expectativa da diretoria do clube é que o estádio seja inaugurado na temporada de 2030/2031. O projeto ainda depende da aprovação das autoridades locais para o início e avanço das obras.
Capacidade do estádio
O conceito foi desenhado para suportar a capacidade mínima de 10 mil pessoas e tem como principal inspiração a campanha "Feito para ela", que pretende atender as necessidades específicas e a cultura do Futebol Feminino.
O projeto prevê construção de vestiários e salas de recuperação projetado especialmente para as atletas. O conforto e experiência do público foi levado em consideração no projeto, com a construção de corredores mais amplos, e acesso facilitado para famílias e espaços sociais pensados na comunidade local.
Time feminino do Brighton
A equipe mantém uma campanha sólida, ocupando a sexta colocação na Women`s Super League, primeira divisão da Inglaterra. O próximo desafio será no dia 10 de maio, contra o Liverpool, válido pela semifinal da Copa da Inglaterra.
