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Torcedor do Boca Juniors é preso por racismo em jogo contra o Cruzeiro

Após o ato, o suspeito tentou se esconder deixando as arquibancadas

Brenda Lua Ferreira
Por

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O torcedor argentino foi detido imediatamente e conduzido
O torcedor argentino foi detido imediatamente e conduzido - Foto: Reprodução

Um torcedor do Boca Juniors foi preso em flagrante por injúria racial na noite desta terça-feira, 28, durante a partida contra o Cruzeiro, no Estádio Mineirão. O confronto era válido pela 3ª rodada do Grupo D da Libertadores 2026.

De acordo com relatos de seguranças do estádio, o suspeito, que vestia uma camisa amarela, iniciou uma série de provocações contra a torcida mineira ainda no primeiro tempo. Testemunhas afirmaram que o homem passou a mão sobre a própria pele repetidamente, em um gesto discriminatório direcionado aos brasileiros.

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Após o ato, o suspeito tentou se esconder deixando as arquibancadas, mas foi monitorado pelo sistema de câmeras de segurança do estádio. As imagens ajudaram a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) a localizar o indivíduo na área de bares do setor visitante.

O torcedor argentino foi detido imediatamente e conduzido, inicialmente, para a delegacia de plantão dentro do próprio Mineirão. Depois, ele foi transferido para uma Central de Flagrantes (Ceflan) da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais foram tomadas.

Veja vídeo do momento:

O que diz a defesa

O advogado do argentino negou ter feito gestos racistas. Ele disse à defesa que, ao passar a mão pelo braço, fez um sinal em referência à falta de “sangue quente” do time adversário.

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Tags:

boca juniors Cruzeiro injúria racial Libertadores 2026

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