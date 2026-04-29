Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INCENTIVO AO ESPORTE

FazAtleta 2026: Governo abre inscrições com recorde de R$ 15 milhões

Interessados têm até 1º de dezembro para submeter projetos

Lucas Vilas Boas
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Faz Atleta 2026
Faz Atleta 2026 - Foto: Ricardo Filho/Ascom Setre

O Governo da Bahia abriu as inscrições para o Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador, Olímpico e Paralímpico (FazAtleta) 2026. Atletas, equipes e organizadores de eventos esportivos já podem se candidatar, com prazo aberto até 1º de dezembro deste ano.

Para a edição de 2026, estão previstos R$ 15 milhões em incentivos, destinados ao fortalecimento de diversas modalidades esportivas no estado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz). Por meio do programa, empresas podem obter abatimento de até 80% no ICMS ao investir financeiramente em projetos esportivos aprovados.

Somando os anos de 2025 e 2026, o volume de recursos chega a R$ 30 milhões, marcando o maior patamar já alcançado pelo FazAtleta desde sua criação. Apenas no ano passado, o programa beneficiou 266 atletas e viabilizou 42 eventos, abrangendo 28 modalidades esportivas diferentes.

Leia Também:

Bahia tropeça em casa e perde 'chance de ouro' no Brasileirão Feminino
Confiança x Vitória: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Ao considerar os últimos quatro anos, o montante total destinado pelo governo estadual ao incentivo esportivo por meio do programa alcança R$ 48 milhões, evidenciando a ampliação do apoio ao setor.

Os interessados podem acessar as regras atualizadas para 2026, além dos formulários e demais documentos necessários para inscrição, no site da Setre, disponível na área de legislação ou no banner principal da página.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Faz Atleta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Faz Atleta 2026
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Faz Atleta 2026
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Faz Atleta 2026
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Faz Atleta 2026
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

x