INCENTIVO AO ESPORTE
FazAtleta 2026: Governo abre inscrições com recorde de R$ 15 milhões
Interessados têm até 1º de dezembro para submeter projetos
O Governo da Bahia abriu as inscrições para o Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador, Olímpico e Paralímpico (FazAtleta) 2026. Atletas, equipes e organizadores de eventos esportivos já podem se candidatar, com prazo aberto até 1º de dezembro deste ano.
Para a edição de 2026, estão previstos R$ 15 milhões em incentivos, destinados ao fortalecimento de diversas modalidades esportivas no estado.
A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz). Por meio do programa, empresas podem obter abatimento de até 80% no ICMS ao investir financeiramente em projetos esportivos aprovados.
Somando os anos de 2025 e 2026, o volume de recursos chega a R$ 30 milhões, marcando o maior patamar já alcançado pelo FazAtleta desde sua criação. Apenas no ano passado, o programa beneficiou 266 atletas e viabilizou 42 eventos, abrangendo 28 modalidades esportivas diferentes.
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Ao considerar os últimos quatro anos, o montante total destinado pelo governo estadual ao incentivo esportivo por meio do programa alcança R$ 48 milhões, evidenciando a ampliação do apoio ao setor.
Os interessados podem acessar as regras atualizadas para 2026, além dos formulários e demais documentos necessários para inscrição, no site da Setre, disponível na área de legislação ou no banner principal da página.
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