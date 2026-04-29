FazAtleta 2026: Governo abre inscrições com recorde de R$ 15 milhões

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O Governo da Bahia abriu as inscrições para o Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador, Olímpico e Paralímpico (FazAtleta) 2026. Atletas, equipes e organizadores de eventos esportivos já podem se candidatar, com prazo aberto até 1º de dezembro deste ano.

Para a edição de 2026, estão previstos R$ 15 milhões em incentivos, destinados ao fortalecimento de diversas modalidades esportivas no estado.

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A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz). Por meio do programa, empresas podem obter abatimento de até 80% no ICMS ao investir financeiramente em projetos esportivos aprovados.

Somando os anos de 2025 e 2026, o volume de recursos chega a R$ 30 milhões, marcando o maior patamar já alcançado pelo FazAtleta desde sua criação. Apenas no ano passado, o programa beneficiou 266 atletas e viabilizou 42 eventos, abrangendo 28 modalidades esportivas diferentes.

Ao considerar os últimos quatro anos, o montante total destinado pelo governo estadual ao incentivo esportivo por meio do programa alcança R$ 48 milhões, evidenciando a ampliação do apoio ao setor.

Os interessados podem acessar as regras atualizadas para 2026, além dos formulários e demais documentos necessários para inscrição, no site da Setre, disponível na área de legislação ou no banner principal da página.