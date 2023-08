Time semiprofissional das Ilhas Faroé faz história na pré-Champions

Você provavelmente não conhece as Ilhas Faroé, arquipélago de 18 ilhas, localizado entre a Escócia e a Irlanda, dependente da Dinamarca, mas é de lá que vem uma das sensações das preliminares da UEFA Champions League. O Klaksvíkar Ítóttarfelag, ou apenas KÍ, é um dos 53 times que disputam uma vaga na fase de grupos do torneio de clubes mais rico do mundo.

A equipe semiprofissional está a apenas quatro jogos de conquistar esse feito, mas já fez história ao garantir, pelo menos, uma vaga na Conference League. É o primeiro representante das Ilhas Faroé a conseguir classificação para a fase de grupos de um torneio europeu.

Nem todos os jogadores do KÍ vivem exclusivamente do futebol. Apesar de serem remunerados, vários dos seus atletas têm um outro emprego para completar a renda. A maioria deles tem relação com a indústria da pesca, a principal atividade econômica das Ilhas Faroé.

O goleiro titular, Jonathan Johansson, um dos heróis da campanha, só voltou a jogar na posição nesta temporada. Antes de ser contratado pelo KÍ, ele vinha atuando como zagueiro em uma liga amadora da Noruega.

A equipe faroense já eliminou Ferencváros, da Hungria, e Häcken, da Suécia, representantes de países tradicionalmente bem mais poderosos no futebol europeu, e hoje inicia o mata-mata contra o Molde, da Noruega.