Times brasileiros empatam na abertura das oitavas da Libertadores

São Paulo segura o Atlético Nacional em Medellín - Foto: Rubens Chiri / Saopaulofc.net

O mata-mata da Libertadores começou na noite da última terça-feira, 12, com três partidas disputadas, sendo duas delas envolvendo clubes brasileiros. São Paulo e Fortaleza ficaram no empate sem gols e deixaram a decisão para a próxima semana.

São Paulo teve mais sorte do que juízo

Na Colômbia, o Tricolor paulista segurou a igualdade diante do Atlético Nacional no Estádio Atanasio Girardot. O jogo teve dois pênaltis, sendo um desperdiçado e outro defendido pelo goleiro Rafael e terminou 0 a 0.

A vaga será decidida na próxima terça-feira, 19, às 21h30, no Morumbis. Caso ocorra um novo empate, a disputa da vaga será decidida nos pênaltis.

Fortaleza joga mal e não consegue superar o Vélez

Já o Fortaleza tropeçou diante de sua torcida na Arena Castelão. Com rendimento abaixo do esperado e vaiado no fim, o Leão também empatou sem gols contra o Vélez Sarsfield.

O duelo de volta será na terça-feira, 19, às 19h, no Estádio José Amalfitani, na Argentina. Quem vencer se classifica. Um novo empate leva a decisão para as penalidades.

No outro confronto da noite, o Peñarol foi o único a vencer, superando o Racing por 1 a 0 no Estádio Campeón del Siglo, com gol de Terans, ex-Athletico-PR e Fluminense.