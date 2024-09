Tiro: Alexandre Galgani conquista medalha inédita em Paralimpíadas

Alexandre Galgani, medalhista paralímpico - Foto: Divulgação

O Brasil conquistou uma medalha inédita na história dos Jogos Paralímpicos na manhã deste domingo, 1º. Alexandre Galgani levou a prata na categoria carabina de ar deitado 10m SH2 misto e fez história em Paris.

O paulista de 41 anos confirmou as expectativas que se criaram após sua excelente performance nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, no ano passado, onde conquistou medalhas de prata e ouro, além de bater o recorde Parapan-Americano na final, garantindo sua vaga para Paris.

Com uma pontuação de 254,2 pontos, Galgani ficou atrás apenas do francês Tanguy de la Forest, que somou 255,4 pontos e levou o ouro. A medalha de bronze foi para a japonesa Mika Mizuta, com 232,1 pontos. No tiro esportivo, homens e mulheres competem juntos.

A categoria SH2, na qual Alexandre compete, é destinada a atiradores de carabina que não têm habilidade para sustentar o peso da arma com os braços e precisam de um suporte para a arma.

Em Paris 2024, Galgani faz sua terceira participação nos Jogos, acompanhado por Bruno Stov Kiefer. Desta vez, ele subiu ao pódio, coroando uma trajetória de mais de 20 anos, marcada por muito treino e dedicação, incluindo a construção de um estande de tiro dentro de sua própria casa.