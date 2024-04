"Tive direitos constitucionais violados”, diz Robinho em Tremembé | A TARDE

O ex-jogador Robinho se manifestou via assessoria de imprensa nas redes sociais. Ele falou que teve direitos constitucionais violados durante o seu julgamento. Robinho foi condenado e preso por estupro coletivo cometido na Itália, em 2013.

“Sou inocente de todas as acusações na Itália. No Brasil, tive os meus direitos constitucionais violados e vou continuar lutando por justiça”, começou o ex-jogador.

Robinho está na penitenciária Doutor José Augusto Salgado, na região do Vale do Paraíba. O local é conhecido como Tremembé 2 e recebe pessoas envolvidas em casos com grande repercussão nacional.

Atualmente, o ex-jogador divide uma cela de oito metros quadrados no pavilhão 01 com um homem de 22 anos, que é suspeito de “induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou a praticar automutilação”.