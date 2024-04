Lesionado, Camutanga fica de fora do Ba-Vi deste domingo, 21; confira | A TARDE

Neste domingo, 21, às 16h, o estádio Manoel Barradas, o Barradão, será palco do quinto duelo entre Bahia e Vitória na atual temporada, sendo o quarto confronto entre as equipes em menos de um mês, só que desta vez, válido pelo Campeonato Brasilerio Série A, competição que não sedia um Ba-Vi desde 2018.

Precisando vencer para somar os primeiros três pontos no Brasileirão, o Esporte Clube Vitória não vai contar com uma de suas principais peças para o clássico. Trata-se do zagueiro Camutanga, pilar defensivo da equipe comandada por Léo Condé, que foi diagnosticado com uma lesão muscular, sendo vetado do duelo pelo Departamento Médico do Leão. A informação foi inicialmente divulgada por Rafaella Reina, do Canal do Dinâmico, e confirmada pela Equipe de Esportes do Portal A Tarde.

Diante da ausência do camisa 13, Léo Condé precisará buscar alternativas para suprir o desfalque. Dentre as possibilidades, as duas principais opções são as entradas de Zapata, que foi titular da equipe apenas em duas oportunidades na temporada, e a estreia de Bruno Uvini, que foi contratado pelos rubro-negros na semana passada.

Além da ausência de Camutanga, o Leão da Barra também não vai contar com Dudu para o Ba-Vi deste domingo, 21. O volante foi substituído na estreia do Brasileirão, contra o Palmeiras, no último domingo, 14, devido a uma lesão ligamentar no joelho.