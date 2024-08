Torcedor do Botafogo é flagrado imitando macaco e clube se manifesta

Torcida do Botafogo - Foto: Arthur Barreto/Botafogo

O confronto entre Botafogo e Palmeiras, pelas oitavas de final da Libertadores, foi manchado por um ato racista. Após o apito final, um torcedor da equipe alvinegra foi flagrado imitando um macaco em direção à torcida adversária. Na ocasião, o clube carioca venceu por 2x1.

No vídeo, o suspeito, sem nome identificado, aponta para a pele e dá risada da situação, sendo acompanhado por outros torcedores, que dão o dedo do meio aos palmeirenses.

Ciente do caso, o Botafogo divulgou uma nota e se pronunciou, repudiando a ação dos torcedores. O clube garantiu que identificará o responsável e acionará as autoridades.

"O Botafogo está buscando identificar o torcedor que cometeu atos racistas durante a partida de hoje, no Nilton Santos, e vai acionar as autoridades competentes para as providências legais. Racismo é crime. O Clube reitera o seu compromisso no combate a todas as formas de preconceito"