Torcedor do Cruzeiro denuncia agressão de presidente do Corinthians

Augusto Melo, presidente do Corinthians - Foto: Rodrigo Gazzanel | Agência Corinthians

João Daniel, torcedor do Cruzeiro, denunciou que foi agredido pelo presidente do Corinthians, Augusto Melo, neste domingo, 7, no Mineirão, em Belo Horizonte. A ação teria ocorrido após a vitória do Cabuloso por 3 a 0 sobre o Timão.

Um grupo de cruzeirenses teria provocado o dirigente dizendo que ele será o mandatário que vai mandar o timão para a Série B. Augusto teria revidado a provocação com um soco no rosto do torcedor. A vítima registrou boletim de ocorrência.

“Meu nome é João Daniel, tenho 40 anos, frequento o Mineirão desde os 4 ou 5 anos. Estava no camarote com o meu filho. No fim do jogo, fui comprar um suco para ele nos bares, quando veio o presidente do Corinthians, acompanhado por uma série de seguranças, uns 10 ou 12, as câmeras podem mostrar”, revelou o torcedor.

“Eles estavam passando quando a nossa torcida começou a zoar. Eu entrei na brincadeira e disse que ele seria o presidente do rebaixamento. Ele se dirigiu a mim e me deu um soco na região malar (próxima ao olho). Eu não reagi e vou prestar queixa contra ele”, concluiu.

O Corinthians emitiu uma nota negando que Augusto Melo tenha agredido alguém.

“Neste domingo (07), o Presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi hostilizado por torcedores do Cruzeiro na saída do camarote do Estádio do Mineirão. Após uma discussão, a equipe de segurança do Clube interveio para proteger o presidente e os outros membros da diretoria e staff, afastando alguns cruzeirenses mais exaltados."