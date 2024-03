Torcedor é preso por racismo em jogo de adversário do Bahia | A TARDE

Durante o jogo entre Caxias e São José, que aconteceu nesta sexta-feira,8, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, um torcedor acabou deitdo por suspeita de cometer racismo contra o zagueiro Tiago Pedra.

De acordo com o São José, o torcedor, que estava na torcida do Caxias, fez gestos mostrando a pele e disparou ofensas racistas direcionadas ao zagueiro antes do jogo. A partida foi paralisada aos 27 minutos do primeiro tempo. O time gaúcho vai ser adversário do Bahia na próxima terça-feira, 13, pela Copa do Brasil.

Torcedores do Caxias identificaram o autor das oefensas e o seguraram até a chegada da polícia. Tiago Pedra e um assessor de imprensa do São José, Eduardo Torres, que foi testemunha, irão à delegacia após o jogo para registrar o Boletim de Ocorrência.

China, técnico do São José, foi um dos mais exaltados na lateral do campo. Ele foi o responsável por conversar com o quarto árbitro e pedir a paralisação da partida. A partida foi reiniciada cerca de 14 minutos depois de ter sido paralisada.

Durante o intervalo da partida, o Caxias se manifestou sobre o assunto em uma nota oficial.

A S.E.R. Caxias informa que, em conjunto com seus torcedores, identificou o indivíduo que, conforme os atletas do São José denunciaram, comenteu ato de racismo.



O mesmo já foi retirado do Estádio e encaminhado às autoridades para sequência da ocorrência.



A S.E.R. Caxias… pic.twitter.com/rViGaS3sLS — S.E.R. Caxias (@sercaxias) March 8, 2024