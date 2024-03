Torcedora mirim que viralizou chorando é convidada por time de coração | A TARDE

Uma pequena torcedora do Atlético-MG viralizou nas redes sociais após entrar em campo com o time do Itabirito, que enfrentou o Galo pelo Campeonato Mineiro no último dia 17. Bianca chorou de decepção e até mostrou a camisa do Alvinegro por baixo do uniforme da equipe do interior de Minas Gerais.

“Eu cheguei lá no estádio com minha mamãe, meu papai e meu irmão e eu fiquei emburrada porque não tinha como eu entrar com o time do Galo, só com o Itabirito e eu disse sim. Só que quando chegou lá, eu vi um monte de gente com a camisa do Galo e aí que não quis mais”, disse Bianca em vídeo publicado nas redes sociais.



Diante da comoção da torcedora mirim, o Atlético-MG fez um convite especial e Bianca entrará com os jogadores do Galo na próxima partida da equipe, contra o Ipatinga, também pelo Campeonato Mineiro. O jogo está marcado para este sábado, às 16h30, na Arena MRV.

Bianca reside com sua família em Bonfinópolis de Minas, cidade que fica 500 km de distância de Belo Horizonte. No entanto, o clube informou que a torcedora mirim já está planejando a viagem até a capital mineira.

🖤🤍 A pequena Bianca emocionou a Massa com seu gesto de amor ao #Galo em Brasília.



Agora, estará do lado certo!



Ela vai entrar em campo com o time no jogo do próximo sábado, contra o Ipatinga, na @ArenaMRV.



🏟️ 🐔 Nos vemos na Arena MRV, Bibi! pic.twitter.com/deptjHEYt5 — Atlético (@Atletico) February 27, 2024

Veja o vídeo: