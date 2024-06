Torcedores do Fortaleza comemoram eliminação do Bahia; veja vídeo | A TARDE

A Copa do Nordeste de 2024 já tem os seus finalistas definidos. Neste domingo, quatro equipes entraram em campo para a disputa da vaga, com resultado positivo para o Fortaleza, que goleou o Sport, e CRB, que eliminou o Bahia nos pênaltis. Desta maneira, vivendo uma rivalidade interestadual, os torcedores do Leão do Pici comemoraram a eliminação do Esquadrão.

Em um vídeo divulgado através das redes sociais, é possível ver um grupo de torcedores do tricolor pernambucano assistindo a disputa de pênaltis e celebrando a cobrança desperdiçada do volante Caio Alexandre, ex-Fortaleza.

"Perde, perde, perde", desejou um torcedor na 8ª cobrança do Esquadrão; Veja o vídeo:

Reprodução/ Redes sociais

Agora, na final da competição, Fortaleza e CRB se enfrentam nos dias 5 e 9 de junho. Por ter uma campanha melhor, o Lion tricolor decide em casa, na Arena Castelão, enquanto o CRB deve jogar a ida no Rei Pelé. Os horários das finais ainda não foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol.

