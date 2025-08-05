Touchdown da Globo: SporTV encaminha acordo para exibir NFL no Brasil

Partida entre Geen Bay Packers do Philadelphia Eagles na Arena do Corinthians - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

A bola oval vai ganhar ainda mais espaço na televisão brasileira. Em movimento de bastidores que agitou os corredores da comunicação esportiva, o Grupo Globo encaminhou um acordo para transmitir jogos da NFL a partir da próxima temporada. A estreia deve acontecer já com a temporada regular, incluindo partidas em solo brasileiro. A entrada da maior emissora do país no universo do futebol americano representa um novo capítulo no processo de internacionalização da National Football League, que há anos aposta no Brasil como mercado estratégico em crescimento.

Globo entra na jogada com o SporTV 2

As transmissões devem ocorrer no SporTV 2, canal que já concentra torneios internacionais e esportes emergentes. A estreia da nova fase promete impacto, já com o duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, marcado para o dia 5 de setembro em São Paulo, será um dos principais atrativos na tela da Globo.

Atualmente, os direitos da NFL no Brasil estão divididos entre ESPN, que transmite a liga desde 1992, e a RedeTV!, que exibe jogos em TV aberta desde 2022. Apesar dos contratos vigentes, a presença da Globo no radar acende o alerta de que a emissora carioca se movimenta com força para garantir protagonismo também no futebol americano.

Mercado publicitário em ebulição

Não é apenas uma questão de audiência. A NFL atrai cifras gigantescas. De acordo com o site Adweek, a NBC Universal negocia cotas comerciais para o Super Bowl 2026 por até US$ 8 milhões por 30 segundos. Os espaços se esgotaram rapidamente, impulsionando a emissora a negociar pacotes mais amplos com marcas interessadas também nas Olimpíadas e na NBA.

Essa política já havia sido adotada pela Fox durante o Super Bowl 59, que alcançou receita histórica de US$ 800 milhões em publicidade. No Brasil, esse apetite publicitário é observado de perto pelos executivos da Globo, que enxergam na NFL uma oportunidade de ouro para dialogar com um público jovem, digital e em expansão.

Aposta estratégica

Para a NFL, a parceria com a Globo significa visibilidade de massa. Para a emissora carioca, é a chance de expandir seu portfólio de eventos globais em um cenário onde o futebol americano cresce ano após ano em popularidade no Brasil. Prova disso foi a venda rápida de ingressos para o jogo em São Paulo e o aumento exponencial de audiência nos últimos Super Bowls transmitidos.