Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXPANSÃO

Touchdown da Globo: SporTV encaminha acordo para exibir NFL no Brasil

Movimento da emissora mexeu com o mercado publicitário ligado ao esporte

Por Marcello Góis

05/08/2025 - 7:47 h
Partida entre Geen Bay Packers do Philadelphia Eagles na Arena do Corinthians
Partida entre Geen Bay Packers do Philadelphia Eagles na Arena do Corinthians -

A bola oval vai ganhar ainda mais espaço na televisão brasileira. Em movimento de bastidores que agitou os corredores da comunicação esportiva, o Grupo Globo encaminhou um acordo para transmitir jogos da NFL a partir da próxima temporada. A estreia deve acontecer já com a temporada regular, incluindo partidas em solo brasileiro. A entrada da maior emissora do país no universo do futebol americano representa um novo capítulo no processo de internacionalização da National Football League, que há anos aposta no Brasil como mercado estratégico em crescimento.

Globo entra na jogada com o SporTV 2

As transmissões devem ocorrer no SporTV 2, canal que já concentra torneios internacionais e esportes emergentes. A estreia da nova fase promete impacto, já com o duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, marcado para o dia 5 de setembro em São Paulo, será um dos principais atrativos na tela da Globo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, os direitos da NFL no Brasil estão divididos entre ESPN, que transmite a liga desde 1992, e a RedeTV!, que exibe jogos em TV aberta desde 2022. Apesar dos contratos vigentes, a presença da Globo no radar acende o alerta de que a emissora carioca se movimenta com força para garantir protagonismo também no futebol americano.

Mercado publicitário em ebulição

Não é apenas uma questão de audiência. A NFL atrai cifras gigantescas. De acordo com o site Adweek, a NBC Universal negocia cotas comerciais para o Super Bowl 2026 por até US$ 8 milhões por 30 segundos. Os espaços se esgotaram rapidamente, impulsionando a emissora a negociar pacotes mais amplos com marcas interessadas também nas Olimpíadas e na NBA.

Essa política já havia sido adotada pela Fox durante o Super Bowl 59, que alcançou receita histórica de US$ 800 milhões em publicidade. No Brasil, esse apetite publicitário é observado de perto pelos executivos da Globo, que enxergam na NFL uma oportunidade de ouro para dialogar com um público jovem, digital e em expansão.

Aposta estratégica

Para a NFL, a parceria com a Globo significa visibilidade de massa. Para a emissora carioca, é a chance de expandir seu portfólio de eventos globais em um cenário onde o futebol americano cresce ano após ano em popularidade no Brasil. Prova disso foi a venda rápida de ingressos para o jogo em São Paulo e o aumento exponencial de audiência nos últimos Super Bowls transmitidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Globo nfl sportv transmissão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Partida entre Geen Bay Packers do Philadelphia Eagles na Arena do Corinthians
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Partida entre Geen Bay Packers do Philadelphia Eagles na Arena do Corinthians
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Partida entre Geen Bay Packers do Philadelphia Eagles na Arena do Corinthians
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Partida entre Geen Bay Packers do Philadelphia Eagles na Arena do Corinthians
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x