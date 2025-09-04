Travis Kelce e Patrick Mahomes são recebidos com festa no Brasil

Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs - Foto: JAMIE SQUIRE/AFP

A primeira passagem já foi inesquecível, e agora a NFL, maior liga de futebol americano do mundo, está de volta ao Brasil. Realizando seu segundo jogo na Neo Química Arena nesta sexta-feira, 5, às 21h, a liga trouxe dois dos maiores times do mundo para o solo brasileiro, arrastando multidões de fãs.

O confronto no Brasil será protagonizado pelos Kansas City Chiefs e pelo Los Angeles Chargers, com o primeiro dos dois elencos já tendo desembarcado em solo brasileiro na última quarta-feira, 3. Chegando no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, os Chiefs foram recebidos com uma torcida de respeito.

No desembarque, os fãs viram as duas maiores estrelas do time - o tight end Travis Kelce e o quarterback Patrick Mahomes. Os dois treinam com os Chiefs a partir desta quinta, 4, na sede do clube de futebol São Paulo, buscando mais um Super Bowl após vencerem o principal jogo de futebol americano do ano quatro vezes consecutivas.

O jogo na Neo Química marca a abertura da temporada regular da NFL e a segunda vez que São Paulo recebe o torneio, desde que os Philadelphia Eagles e os Green Bay Packers se enfrentaram em setembro de 2024 no mesmo estádio do jogo dos Chiefs.