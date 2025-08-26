Entenda a 'guerra' entre Globo e ESPN pela transmissão da NFL

Mahomes é o principal nome da NFL - Foto: Justin Edmonds/AFP

Referência em transmissões de esportes como futebol e automobilismo, principalmente com a Fórmula 1, a Globo resolvou 'inovar' e apostar na National Football League (NFL), o popular futebol americano.

Anteriormente, no Brasil, o mercado da NFL era dominado praticamente pela ESPN, que é considerada até então a referência no esporte. E a notícia acabou caindo como uma 'bomba' para os fãs do esporte.

A investida da Globo deve ser semelhante ao que ocorreu alguns anos atrás com a NBA. Maior liga de basquete do mundo. As transmissões também eram de domínio da ESPN, até a emissora dos Marinhos entrar em jogo e passar a transmitir os jogos. O lado bom para a empresa americana nesse caso é que eles tinham a exclusividade nas finais. Atualmente, a transmissão é dividida pela ESPN, Youtube (Canal da NBA) e Prime Vídeo.

Duro golpe na ESPN

O horário nobre do futebol americano nos Estados Unidos é o domingo a noite, por volta das 21h, horário de Brasília, quando é transmitido o Sunday Night Football (SNF), onde é transmitido o jogo mais esperado da rodada.

A ESPN perdeu os direitos de transmissão do SNF para a Globo. E provavelmente terá uma queda na sua audiência. Não bastasse essa perda, o Super Bowl, jogo que define o campeão da temporada, não será mais de exclusividade da ESPN. A partir de agora, haverá alternância, com cada emissora transmitindo um ano.

Vale ressaltar que a Rede TV anunciou nesta quarta, 27, que naõ conseguiu renovar os direitos de transmissão para exibir jogos da NFL. Sendo assim, a não ser que a Globo decida transmitir algum jogo em canal aberto, não teremos jogos da liga transmitidos em tv aberta no Brasil, como ocorreu nos últimos anos.

Transmissões da NFL aqui no Brasil nesta temporada:

Globo (nos canais Sportv)

Dois jogos na tarde de domingo

Thursday Night Football

Sunday Night Football

Playoffs da NFC

Um Super Bowl a cada dois anos

ESPN

Dois jogos na tarde de domingo

Monday Night Football

Playoffs da AFC

Um Super Bowl a cada dois anos

DAZN

Todos os jogos e NFL RedZone por meio do NFL Game Pass

O homem de confiança

O principal nome para narrar a NFL na Globo é Everaldo Marques. O narrador já era o 'número 1' na época em que trabalhava na própria ESPN, quando aceitou a proposta para trabalhar na Vênus Platinada.

Na Globo, Everaldo realizou alguns de seus sonhos em narrar outros esportes, mas teve menos espaço do que o esperado nas transmissões da NBA. Com a chegada da NFL, ele já começa a ganhar mais destaque nas redes.

A estreia de Everaldo narrando NFL, no Sportv será no jogo da NFL São Paulo Game, o confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs no dia 5 de setembro, na Arena Corinthians.

Antony Curti na Globo?

Nesta sexta-feira, 29, outra 'bomba' caiu no colo da ESPN. Antony Curti, um dos principais comentaristas da emissora está deixando a empresa para assinar com a Globo, a informação é de Gabriel Vaquer, jornalista da Folha.



Curti deve ser o principal comentarista da Globo e deve formar dupla nos principais jogos com Everaldo Marques. Outro nome ligado a emissora carioca foi o de Paulo Antunes. Mas especula-se que o contrato dele é com a ESPN matriz e ele optou por continuar na empresa.

O que é a NFL?

A National Football League é a liga profissional de futebol americano e é formada por 32 equipes, divididas em duas conferências: a AFC e a NFC. Cada equipe joga 17 jogos na temporada regular e folga uma semana durante a temporada. Os jogos ocorrem dias de quinta, domingo e segunda.

Ao todo, sete equipes de cada conferência avançam para a próxima fase: os quatro campeões de divisão e três times classificados como wild cards, com as melhores campanhas entre os demais.

A partir daí, as vagas são definidas em apenas um jogo, com as melhores campanhas tendo a vantagem de jogar em casa, até a disputa do Troféu Vince Lombardi, batizado em homenagem ao lendário técnico do Green Bay Packers.

Tom Brady na NFL

O jogador com mais títulos na história da NFL é Tom Brady, ex-marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, que ganhou o campeonato em sete oportunidades, sendo seis delas pelo New England Patriots e uma com o Tampa Bay Buccanners.

Nenhuma franquia venceu tantas vezes. O próprio Patriots é o maior campeão da liga, ao lado do Pittsburgh Steelers, com seis títulos cada.