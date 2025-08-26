Menu
EQUIPE 30+

Não deu para o Brasil: Cadillac escolhe experiência e deixa Drugovich

Ex-Red Bull e ex-Mercedes lideram o projeto da Cadillac aos 35 anos

Marina Branco

Por Marina Branco

26/08/2025 - 13:33 h
Valtteri Bottas e Sergio Pérez, dupla da Cadillac
Valtteri Bottas e Sergio Pérez, dupla da Cadillac -

Férias de verão terminando, próxima temporada começando a se desenhar e equipe nova pronta para entrar no grid. A Cadillac, novata na Fórmula 1 em 2026, anunciou sua dupla de pilotos para a primeira temporada de sua história. Os dois lugares podem ser novos, mas os nomes já são velhos conhecidos - Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

O finlandês e o mexicano passaram um ano fora do grid e já retornam com a nova equipe, ambos aos 35 anos. Enquanto "Checo" foi vice-campeão da em 2023, Bottas foi vice em 2019 e 2020, estando os dois nomes marcados na história do torneio.

No final de 2024, Checo, ex-dupla de Max Verstappen, saiu da Red Bull Racing, enquanto em 2025 Botas foi demitido da Sauber, dando lugar ao rookie brasileiro Gabriel Bortoleto e seguindo para se tornar piloto reserva da Mercedes, também sua ex-equipe. Agora, os dois voltam ao grid principal, enfrentando suas antigas equipes e compondo a dupla mais velha dentre as dez, sendo a única em que ambos tem mais de 30 anos de idade.

A equipe pensou ainda em chamar um mais experiente e um mais jovem, cogitando o reserva brasileiro da Aston Martin Felipe Drugovich, que acabou por ser descartado no processo que privilegiou os mais velhos.

Pérez está confirmado na Cadillac por mais de um ano, ficando de duas a três temporadas na equipe. Já o contrato de Bottas não tem prazos divulgados, ainda que ambos estejam sendo tratados igualmente, sem primeiro e segundo piloto diferenciados.

"Contratar dois pilotos muito experientes como Bottas e Checo é um sinal ousado de intenção. Eles já viram de tudo e sabem o que é preciso para ter sucesso na Fórmula 1. Mas, mais importante ainda, eles entendem o que significa ajudar a construir uma equipe", disse o diretor esportivo da equipe, Graeme Lowdon.

"A liderança deles, o feedback, os instintos forjados nas corridas e, claro, a velocidade serão inestimáveis enquanto damos vida a esta equipe. Um grande agradecimento à equipe da Mercedes pela cooperação e compreensão", opinou.

Até aqui, Bottas correu 246 vezes na Fórmula 1, vencendo dez e conquistando 67 pódios. "Desde o momento em que comecei a conversar com a Cadillac, senti algo diferente. Algo ambicioso, mas também sólido. Isso não é apenas um projeto de corrida; é uma visão de longo prazo. Não é todo dia que você tem a chance de fazer parte de algo que está sendo construído do zero e ajudar a moldá-lo em algo que realmente pertença ao grid da F1", opinou.

"Já tive a honra de trabalhar com algumas das melhores equipes do mundo, e já consigo ver aqui o mesmo profissionalismo e a mesma fome de vencer. Esta é uma marca icônica, com um grande legado no automobilismo americano, e fazer parte dessa história enquanto ela entra no palco mundial da F1 é algo incrivelmente especial para mim", garantiu.

Pérez tem 281 corridas, com seis vitórias, 39 pódios e participação em dois títulos de construtores em 2022 e 2023 pela Fórmula 1. "Entrar para a equipe Cadillac de Fórmula 1 é um capítulo novo e incrivelmente empolgante na minha carreira. Desde as primeiras conversas, pude sentir a paixão e a determinação por trás deste projeto", afirmou.

"É uma honra fazer parte da construção de uma equipe que pode se desenvolver junto para que, com o tempo, possamos lutar na frente. A Cadillac é um nome lendário no automobilismo americano, e ajudar a trazer uma empresa tão fantástica para a Fórmula 1 é uma grande responsabilidade, a qual estou confiante em assumir", concluiu.

Tags:

fórmula 1 Sergio Pérez Valtteri Bottas

x