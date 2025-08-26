Não deu para o Brasil: Cadillac escolhe experiência e deixa Drugovich

Valtteri Bottas e Sergio Pérez, dupla da Cadillac - Foto: Divulgação

Férias de verão terminando, próxima temporada começando a se desenhar e equipe nova pronta para entrar no grid. A Cadillac, novata na Fórmula 1 em 2026, anunciou sua dupla de pilotos para a primeira temporada de sua história. Os dois lugares podem ser novos, mas os nomes já são velhos conhecidos - Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

O finlandês e o mexicano passaram um ano fora do grid e já retornam com a nova equipe, ambos aos 35 anos. Enquanto "Checo" foi vice-campeão da em 2023, Bottas foi vice em 2019 e 2020, estando os dois nomes marcados na história do torneio.

No final de 2024, Checo, ex-dupla de Max Verstappen, saiu da Red Bull Racing, enquanto em 2025 Botas foi demitido da Sauber, dando lugar ao rookie brasileiro Gabriel Bortoleto e seguindo para se tornar piloto reserva da Mercedes, também sua ex-equipe. Agora, os dois voltam ao grid principal, enfrentando suas antigas equipes e compondo a dupla mais velha dentre as dez, sendo a única em que ambos tem mais de 30 anos de idade.

A equipe pensou ainda em chamar um mais experiente e um mais jovem, cogitando o reserva brasileiro da Aston Martin Felipe Drugovich, que acabou por ser descartado no processo que privilegiou os mais velhos.

The stats to show for it! 😌



Take a look at Checo and Valtteri's career statistics so far, ahead of joining @Cadillac_F1 for 2026... 📊#F1 pic.twitter.com/a6yQdwO1JL — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

Pérez está confirmado na Cadillac por mais de um ano, ficando de duas a três temporadas na equipe. Já o contrato de Bottas não tem prazos divulgados, ainda que ambos estejam sendo tratados igualmente, sem primeiro e segundo piloto diferenciados.

"Contratar dois pilotos muito experientes como Bottas e Checo é um sinal ousado de intenção. Eles já viram de tudo e sabem o que é preciso para ter sucesso na Fórmula 1. Mas, mais importante ainda, eles entendem o que significa ajudar a construir uma equipe", disse o diretor esportivo da equipe, Graeme Lowdon.

"A liderança deles, o feedback, os instintos forjados nas corridas e, claro, a velocidade serão inestimáveis enquanto damos vida a esta equipe. Um grande agradecimento à equipe da Mercedes pela cooperação e compreensão", opinou.

BREAKING: Valtteri Bottas and Sergio Perez will race for Cadillac Formula 1 Team in 2026!#F1 pic.twitter.com/umwBU2VCkA — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

Até aqui, Bottas correu 246 vezes na Fórmula 1, vencendo dez e conquistando 67 pódios. "Desde o momento em que comecei a conversar com a Cadillac, senti algo diferente. Algo ambicioso, mas também sólido. Isso não é apenas um projeto de corrida; é uma visão de longo prazo. Não é todo dia que você tem a chance de fazer parte de algo que está sendo construído do zero e ajudar a moldá-lo em algo que realmente pertença ao grid da F1", opinou.

"Já tive a honra de trabalhar com algumas das melhores equipes do mundo, e já consigo ver aqui o mesmo profissionalismo e a mesma fome de vencer. Esta é uma marca icônica, com um grande legado no automobilismo americano, e fazer parte dessa história enquanto ela entra no palco mundial da F1 é algo incrivelmente especial para mim", garantiu.

A decorated career so far for @ValtteriBottas 👀



He adds a new chapter from next season with Cadillac! 💪#F1 pic.twitter.com/vCQ6WCN7vd — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

Já Pérez tem 281 corridas, com seis vitórias, 39 pódios e participação em dois títulos de construtores em 2022 e 2023 pela Fórmula 1. "Entrar para a equipe Cadillac de Fórmula 1 é um capítulo novo e incrivelmente empolgante na minha carreira. Desde as primeiras conversas, pude sentir a paixão e a determinação por trás deste projeto", afirmou.

"É uma honra fazer parte da construção de uma equipe que pode se desenvolver junto para que, com o tempo, possamos lutar na frente. A Cadillac é um nome lendário no automobilismo americano, e ajudar a trazer uma empresa tão fantástica para a Fórmula 1 é uma grande responsabilidade, a qual estou confiante em assumir", concluiu.