Treinador enaltece atuação da Juazeirense: "Atitude muito boa"

A Juazeirense venceu o CSE fora de casa, pelo placar mínimo, e entrou de vez na briga pelo G-4 do grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na última quarta-feira, 4, no Estádio, em Palmeira dos Índios-AL, pela 11ª rodada. O gol da vitória foi marcado pelo centroavante Pedro Henrique, aos 14 minutos da etapa final.

Após a partida, o técnico João Carlos Ângelo comentou sobre o resultado positivo e enalteceu a competitividade do seu grupo diante de um dos favoritos a classificação a próxima fase. A Juazeirense ocupa momentâneamente a 5ª colocação, com 15 pontos somados..

"Foi um jogo bastante difícil. A gente sabia que iríamos enfrentar não só uma boa equipe, como também o fator campo, que iria prejudicar um pouco o espetáculo. Então, que eu passei para os meus atletas, que a gente sabia que teríamos que ser muito competitivos aqui. Graças a Deus a equipe teve uma atitude muito boa e conseguimos essa vitória de três pontos, que é muito importante para a nossa busca da classificação", disse o treinador do canal NN Play.

João Carlos acredita que a dedicação do time foi primordial para a conquista do resultado positivo em Alagoas. Ele afirma que os jogadores tem assimilado sua metodologia de trabalho.

"Colocamos para os atletas que cada jogo seria uma decisão. Que a gente teria que, com a escada rolante estava descendo, tinha que subir em velocidade para a conseguir alcançar os nossos objetivos. Os atletas estão entendendo bem aquilo que a gente está colocando, temos que exaltar a atitude deles. Um jogo muito difícil, num campo difícil, contra uma boa equipe, mas graças a Deus a gente saiu daqui com a vitória", declarou.

O treinador do Cancão de Fogo revelou que a estratégia foi bem executada pela equipe, que era parar as jogadas pelos lados do adversário e executar a chance de gol que tivesse.

"A equipe vem demonstrando uma evolução durante toda a competição. O futebol é decidido em detalhes. Nós teremos que defender bem no jogo aqui, que a gente sabia que a equipe deles é uma equipe muito forte, que trabalha muito com as bolas pelas laterais, buscando se entrar na área para o Tata [Baiano], para os outros atacantes. Nós tentamos neutralizar esses pontos fortes do nosso adversário para que nós pudéssemos, aí sim, uma bola, uma transição rápida, conseguir o gol da vitória, como nós conseguimos".

Na próxima rodada, o Cancão faz confronto direto diante do Jacuipense, no próximo domingo, 7, no Adauto Moraes, em Juazeiro, pela 13ª rodada da quarta divisão nacional. Antes, o Leão do Sisal vai a campo nesta quinta-feira, 4, em Pituaçu, contra o ASA-AL, atual quarto colocado.