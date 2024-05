Treinadores da dupla Ba-Vi se posicionam sobre paralisação; confira | A TARDE

Em meio ao estado de calamidade que vive o Rio Grande do Sul, sofrendo com a maior catástrofe da sua história, os treinadores da dupla Ba-Vi se posicionaram sobre uma possível paralisação do Campeonato Brasileiro durante coletiva pós-jogo neste domingo, 11, Rogério Ceni e Léo Condé definiram o assunto como “delicado” e foram solidários com as vítimas.

Questionado sobre o posicionamento individual e do clube, o paranaense Rogério Ceni afirmou que o Bahia ainda não decidiu sobre o tema. Apesar disso, relembrou as campanhas que a equipe tricolor fez para ajudar.

“Acho que é uma posição sempre difícil. Acho que o clube ainda não chegou em uma decisão definitiva. O que o Bahia está tentando fazer, no momento, é arrecadar doações, hoje com QR code nas camisas e fazendo o que for possível para ajudar”, disse Ceni.

Leia também:

"Lamentável", diz Condé sobre interrupção em contra-ataque do Vitória

Rogério Ceni elogia adversário e vê Bahia "jogando no máximo"

Em continuidade, Ceni exaltou os voluntários que estão na linha de frente, citando o treinador Dunga e o jogador Thiago Maia. Além disso, para finalizar, frisou que a decisão tem que ser feita pensando no melhor para os times gaúchos e principalmente o povo.

“A grande ajuda, quem dá, são os caras que estão lá na linha de frente, como Dunga, Thiago Maia e tantos outros. A gente pode ajudar com dinheiro e com doações, mas quem está na linha de frente merece ser exaltado neste momento. É uma situação muito delicada. É difícil você ter uma posição exata do que seria melhor. Acho que tem que ser feito que for melhor para Inter e Grêmio, os times do sul, mas principalmente o melhor para o povo”, opinou Rogério Ceni.

No mesmo âmbito de solidariedade, Léo Condé também foi questionado sobre o seu parecer da possível paralisação, afirmando ser um assunto delicado e lamentando a situação.

“É um assunto muito delicado porque foge do âmbito esportivo. É um drama muito grande, talvez a maior catástrofe do Brasil. Lamentamos muito, eu tenho muitos amigos por lá. É difícil opinar na condição de não estar vivenciando o que está acontecendo por lá. Então, eu acho que é um assunto que deve ser muito bem discutido. Ficamos solidários”, disse o comandante do Leão.

Ademais, opinando sobre o melhor formado, o treinador mineiro disse que a melhor maneira de fazê-lo seria que os clubes não ficassem com jogos acumulados. Para finalizar, também demonstrou expectativa sobre o “uso do bom senso”.

“O que podemos estar trabalhando é que seja igual para todo mundo, o que não vai acontecer, não dá para ser igual. Mas que os clubes não tenham um acúmulo de muitos jogos em um curto período lá na frente. O justo seria que as equipes fizessem o mesmo número de jogos no mesmo intervalo de tempo. Espero que seja usado o bom senso para ser bom para todos os clubes”, finalizou Léo Condé.

Neste domingo, 12, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota oficial convocando Bahia, Vitória e todos os outros 18 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro para um Conselho Técnico Extraordinário, que acontecerá no dia 27 de maio.

Conforme o comunicado, presidente dos 20 times participarão da reunião, que terá como temas “aspectos técnicos das competições, bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, sul-americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios”.

Publicações relacionadas