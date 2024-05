"Lamentável", diz Condé sobre interrupção em contra-ataque do Vitória | A TARDE

“Ainda sem conseguir somar uma única vitória na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Vitória segue na zona de rebaixamento da competição com apenas um ponto. Neste domingo, 12, a equipe rubro-negra perdeu para o Vasco por 2x1, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Desta maneira, após o resultado, Léo Condé, treinador do Leão, avaliou a partida durante coletiva, analisando o duelo como "equilibrado". Além disso, o professor opinou sobre um possível nervosismo dos jogadores na última etapa do campo, quando poderiam finalizar e balançar a rede.

“Foi um jogo em que, ao meu ver, fizemos um primeiro tempo equilibrado. Sabíamos que o Vasco teria muita força pelo lado do campo, com David e Rossi. Por isso, prendemos mais as laterais e tentamos dificultar, jogar nas costas deles com o Janderson e o Matheus. Além disso, fortalecer o meio campo para que tivéssemos uma sustentação sem bola, mas ao mesmo tempo com liberdade para o Rodrigo aproximar. No geral, não fizemos um primeiro tempo ruim, apesar das duas equipes terem errado muito. Infelizmente voltamos para o segundo tempo e com uma jogada de bola parada, que treinamos, acabamos sofrendo. (...) Talvez, com um pouquinho mais de calma próximo da área, a gente teria criado oportunidades mais claras”, disse o treinador.

Nos minutos finais da partida, quando estava em 2x1, Yuri Castilho conseguiu um contra-ataque e se dirigiu ao setor ofensivo, buscando deixar o placar em igualdade. Entretanto, a jogada foi interrompida por uma falta, fora da jogada, do zagueiro Camutanga, que acabou sendo expulso. Sobre o lance, Condé utilizou o termo "lamentável", afirmando que era um lance promissor de gol.

“Vendo agora no vestiário o lance em que os nossos atletas reclamaram, é lamentável. Nós roubamos a bola, saímos no três contra dois e eu acho que a orientação para lance promissor de gols é deixar seguir e depois, se for o caso, avaliar. Na minha opinião, não foi um lance para expulsão, mas é discutível”, opinou o professor.

Esta é a quarta derrota em cinco jogos do Vitória na Série A, sendo a terceira seguida. Desta maneira, vindo da Série B, o treinador reafirmou o nível de dificuldade da primeira divisão, também opinando sobre a "tabela pesada" nos primeiros jogos.

“A gente já sabia do grau de dificuldade da competição, o nosso grau de investimento acaba sendo menor. Mas também tivemos uma tabela um pouco pesada nesse início, essa é a realidade. Pegamos São Paulo e Palmeiras em casa, tivemos um clássico e saímos para enfrentar Cruzeiro e Vasco. Não tem jogo fácil na Série A, essa é a grande verdade. Mas a tabela foi um pouco pesada. Porém, além do jogo contra o Cruzeiro, que ficamos muito abaixo, os outros jogos conseguimos equilibrar mais”, comentou Léo Condé.

Apesar do momento ruim, o treinador do Leão busca virar a chance o quanto antes, voltando a ser o Vitória vencedor. Durante a fala, Condé avaliou o desempenho nos últimos duelos, afirmando que, apesar das derrotas, o clube não jogou muito abaixo dos adversários.

“A expectativa é que a gente possa virar essa chaves o quanto antes. Eu estaria muito mais preocupado se, caso, a gente tivesse jogando muito abaixo dos adversários. Eu acho que estamos tendo momentos nos jogos em que a equipe tem deixado a desejar”, opinou o Professor.

O próximo confronto do Vitória, pela 7ª rodada, será contra o Atlético-G0, 19º colocado, que também ainda não venceu na competição e segue com um ponto somado. O duelo será no estádio do Barradão, em Salvador, no próximo sábado, 18, às 16h.

