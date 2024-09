Tricampeão paralímpico, Gabrielzinho é ovacionado em universidade

Gabriel Araújo recebendo a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Um dos grandes nomes dos Jogos Paralímpicos de Paris, o brasileiro Gabrielzinho retornou para sua cidade e foi recebido com grande festa. Com três medalhas de ouro, o nadador, que também é estudante do curso de jornalismo, foi ovacionado por colegas e professores na UniAcademia, em Juiz de Fora, cidade onde mora.

Em vídeo divulgado nas redes sociais da Universidade, é possível ver todo o carinho recebido pelo campeão, com direito a fila de estudantes em busca de uma foto com o mesmo. Sobre a recepção, Gabrielzinho agradeceu aos presentes e fez questão de destacar novamente o 'amasso' em Paris.

Leia mais:

>>Jornalistas protestam contra goleiro por agressão a cinegrafista

>>Corinthians supera Juventude e pode encarar o Bahia na Copa do Brasil

>>Entenda o triângulo amoroso que fez Ricardo Silva parar na Delegacia

“Queria agradecer a todo mundo que torceu, que mandou todas as energias positivas e contribuiu para o amasso em Paris", disse o nadador.

Coordenadora dos cursos de comunicação na Universidade, Gilze Bara revelou de onde surgiu a ideia de recepcionar o campeão, afirmando ter sido algo muito natural. Além disso, destacou o apoio de toda a comunidade em torno de Gabrielzinho.

"Foi um evento muito natural, pois toda a comunidade realmente torceu por ele. Nas postagens, inclusive em veículos de mídia nacionais, era visível o apoio dos alunos, professores e professoras. Todos estavam muito felizes e a recepção foi extremamente afetuosa", disse a profissional.

Veja vídeo:

Ao fim da edição dos Jogos, o brasileiro foi eleito a maior estrela da Paralimpíada, através de votação feita na France2, principal televisão do país. O resultado engrandece ainda mais o feito de Gabrielzinho, que já é um dos maiores nomes do esporte brasileiro, sendo chamado de "Pelé das piscinas brasileiras" ao redor do mundo.

Apesar da carreira de atleta de alto nível, o nadador se divide entre o curso de jornalismo, tendo em vista que deseja ser jornalista esportivo quando se aposentar das piscinas.