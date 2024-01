Túlio Maravilha se pronuncia após boato sobre sua morte; confira | A TARDE

A manhã desta sexta-feira, 5, começou com a informação da suposta morte de Túlio Maravilha, ex-atacante do Botafogo e do Vitória, que gerou comoção nas redes sociais. Entretanto, o falecimento do ex-atleta não passou de mais uma ‘Fake News’.

Após burburinho a respeito do seu nome, Túlio utilizou as redes sociais para negar o boato: “Mais vivo do que nunca [...] Se Deus quiser vou viver mais 100 anos”.

“Pessoal, passando aqui para deixar bem claro que saiu uma Fake News com meu nome dizendo que eu teria sofrido um infarto aos 54 anos e havia morrido. To vivinho da silva e com muita saúde, podem ficar tranquilos”, disse o ex-atacante em seu instagram.