Uefa adia jogo de Israel em meio a conflitos | A TARDE

Em meio aos novos conflitos entre o grupo Hamas e o exército de Israel, a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) anunciou mais um adiamento de jogo válido pelas eliminatórias da Eurocopa 2024 envolvendo a seleção israelense. Após já ter adiado o confronto entre Israel e Suíça para 15 de novembro, a entidade europeia decidiu postergar também a partida entre Kosovo e Israel, que inicialmente estava marcada para acontecer neste domingo, 15.

A situação delicada na região impactou na programação esportiva, já que as autoridades israelenses proibiram o deslocamento da seleção nacional para outro país. Em comunicado oficial, a Uefa destacou a impossibilidade logística de realização do jogo e expressou sua preocupação com a segurança dos envolvidos.



A seleção israelense, atualmente ocupa a terceira posição em seu grupo nas eliminatórias da Euro 2024 com 11 pontos. A líder Suíça, com 14 pontos, e a vice-líder Romênia, com 12, são os principais adversários na busca por uma das duas vagas do grupo no torneio europeu de seleções.



O adiamento das partidas coloca em evidência a triste realidade dos conflitos na região. Até o momento, a guerra alcançou seu sexto dia resultando em mais de 2,7 mil vítimas fatais. A Força Aérea Brasileira tem enviado aviões para resgatar e transportar brasileiros em Israel.