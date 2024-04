Vai aonde? Torcedor erra saída do estádio e desce escada com carro | A TARDE

Uma situação inusitada aconteceu após a partida entre Cruzeiro e Botafogo, no estacionamento do Mineirão. Enquanto deixava o estádio com seu carro, um motorista errou o caminho da saída e desceu escada abaixo com o automóvel.

O momento foi registrado por torcedores que estavam no local e viralizou nas redes socias. Na imagem, o veículo, modelo Volkswagen Gol, aparece parado no local que é destinado exclusivamente para pedrestres.

No momento do ocorrido, o rapaz estava com esposa e filho dentro do carro. Em relato ao GE, o torcedor explicou que viu uma placa indicando a saída e fez a conversão, mas parou quando percebeu que o carro estava descendo a escadaria.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local por volta das 21h20, uma hora depois do incidente. As equipe amarraram uma corda na parte de trás do carro para fazer a retirada do veículo e utilizaram uma almofada de borracha, que foi inflada com ar, para realizar a retirada do carro.

Um boletim de ocorrência foi registrado para relatar o incidente. A situação no local foi encerrada por volta de 23h.