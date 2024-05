Vasco demite treinador após sofrer goleada para o Criciúma | A TARDE

Ramón Díaz e Emiliano Díaz não comandam mais o Vasco. A demissão dos dois foi anunciada pelo clube no início da noite deste sábado, 27, minutos após a goleada de 4 a 0 sofrida pelo Vasco, contra o Criciúma, em São Januário. O jogo foi válido pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O técnico do sub-20, Rafael Paiva, vai comandar o time profissional do Vasco até o anúncio de um novo treinador.

"O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente", divulgou o Vasco.

Contratado para salvar o Vasco do rebaixamento em 2023, a dupla conseguiu o objetivo ao final da temporada passada, mas neste ano o desempenho não foi positivo. Até o momento, o Vasco amargou a eliminação para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca e não vai bem no Brasileirão, com três derrotas e uma vitória em quatro jogos.

Caso Vitória ou Corinthians vençam nesta rodada, o Vasco cairá para a zona do rebaixamento. O time ocupa o 16º lugar.