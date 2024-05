Vasco e Fortaleza empatam e Corinthians vira contra o América-RN | A TARDE

Dois alvinegros visitaram o Nordeste nesta quarta-feira, 1º, para entrarem em campo pelos jogos de ida da Copa do Nordeste. O Vasco arrancou um empate contra o Fortaleza, em jogo realizado no Castelão, e o Corinthians virou para cima do América-RN, na Arena das Dunas.

Em Fortaleza, o time do Vasco entrou em campo sem um treinador para comandar e buscando se redimir da goleada sofrida pelo Criciúma, por 4 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A, e conseguiu segurar a força ofensiva do Tricolor do Pici, que tentou em várias oportunidades abrir o placar.

Ainda no Nordeste, mas desta vez em Natal, o Corinthians teve uma sorte maior ao conseguir virar a partida contra o América-RN. O Mecão balançou a rede do time paulista, através do lateral-direito Norberto. Porém, o Timão reagiu e com gols do meia Breno Bidon e do zagueiro Cacá.