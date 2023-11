Verstappen vence GP de Abu Dhabi, última corrida da temporada de F1 | A TARDE

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) encerrou uma temporada dos sonhos na Fórmula 1, na qual conquistou seu terceiro título mundial consecutivo, com sua 19ª vitória no ano, no Grande Prêmio de Abu Dhabi, neste domingo, 26, no circuito de Yas Marina.

Depois de largar na pole position, Verstappen cruzou a linha de chegada à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, que recebeu uma punição de cinco segundos e terminou na quarta posição, superado pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e pelo britânico George Russell (Mercedes).

Verstappen conquistou seu terceiro título consecutivo de campeão mundial de Fórmula 1, com apenas 26 anos, durante a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar, disputada em 7 de outubro no circuito de Lusail.

Precisando marcar três pontos para ser campeão, Verstappen garantiu o título quando Sergio Pérez abandonou a prova após uma batida com o francês Esteban Ocon (Alpine).