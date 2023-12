Vice do Vitória, Djalma Abreu garante que "homenagem é para a torcida" | A TARDE

Vice presidente do Vitória, Djalma Abreu compareceu à homenagem feita no Plenário Cosme de Farias ao clube rubro-negro pela conquista do título inédito da Série B, idealizada através do vereador Anderson Ninho, na manhã desta segunda-feira, 11. Djalma foi a autoridade representante do Leão da Barra, com a ausência do presidente Fábio Mota, e conversou com o Portal A TARDE, deixando claro a sua gratidão pelo evento.

"Essa homenagem é uma gentileza do Anderson Ninho com o Vitória. Gostaria de dizer que nos sentimos muito honrados de recebê-la por parte deste vereador que tanto faz por Salvador", comentou Djalma Abreu.

Homenagem feita o Vitória no Plenário Cosme de Farias | Foto: Lincoln Oriaj / Ag. A TARDE

Sendo campeão da Série B e garantindo vaga na elite do futebol brasileiro, o Leão da Barra volta aos holofotes, o que só beneficia o esporte baiano. Apesar do bom trabalho feito pela diretoria rubro-negra, o vice-presidente fez questão de destacar a importância da torcida e de todo um trabalho coletivo.



"Na realidade, o homenageado não é o Esporte Clube Vitória, mas sim o seu torcedor, assim como o conselho deliberativo, conselho fiscal, conselho gestor... é a torcida como um todo, a cidade de Salvador. Afinal, o Vitória tem 4 milhões de torcedores na Bahia e todos nós nos sentimos homenageados, principalmente a torcida, que é a razão maior desse clube", finalizou a autoridade.